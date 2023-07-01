Кишиневского стрелка разыскивает Интерпол за убийство "влиятельного человека", — СМИ (фото)
Появились новые подробности о преступнике, устроившем стрельбу в аэропорту Кишинева. Во время инцидента его сопровождали двое мужчин, которые сейчас в розыске.
43-летний мужчина, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева 30 июня, разыскивается Интерполом за убийство "влиятельного человека". Об этом сообщает Telegram-канал Ungureanu 112.
Сообщается, что его зовут Рустам Ашуров. У него, как отметили администраторы канала, двойное гражданство — Таджикистана и России. Во время инцидента его сопровождали двое мужчин, которые сейчас в розыске. Местная полиция приведена в боевую готовность
Он забрал пистолет у полицейского, а затем выстрелил в охранника. Полицейский попытался отобрать у стрелка оружие назад, но тот повалил правоохранителя на землю и выстрелил его в голову.
Также публикует предполагаемая фотография Ашурова.
По словам администраторов канала, что по регламенту в аэропорту должно дежурить 46 пограничников, но из-за нехватки кадров в настоящее время дежурят только 20 человек.
Как уже сообщалось, 30 июня в Международном аэропорту Кишинева мужчина открыл стрельбу при прохождении пограничного контроля.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что стрелком оказался 43-летний гражданин Таджикистана. Ему отказали во въезде в Молдову по соображениям безопасности, после чего мужчина выхватил у пограничного полицейского пистоли, и открыл огонь.
Затем стало известно, что сейчас стрелок находится в тяжелом состоянии. Ему грозит пожизненное заключение.