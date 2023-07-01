Самолет задымился во время рейса из России в Дубай: спасатели сняли пассажиров (видео)

Неполадка возникла в двигателе в хвостовой части Boeing 777, который быстро отбуксировали на место стоянки и потушили.

В пятницу, 30 июня вылет самолета авиакомпании Emirates из Санкт-Пебербурга в Дубай отменили из-за дыма, повалившего из хвостовой части. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Boeing 777 рейса ЕК 176 в ночь на 1 июля выехал на взлетную полосу в аэропорту "Пулково" и уже начал движение, когда из двигателя в задней части самолета повалил густой дым. Как отметил источник, задымление произошло без открытого пламени. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме, посадку на другие рейсы не прекращали.

В пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом, всех 240 пассажиров эвакуировали в терминал вместе с 15 членами экипажа, а спасательно-аварийный расчет отбуксировал самолет на место стоянки. В результате происшествия никто не пострадал, однако транспортная прокуратура начала доследственную проверку.

Как пишет российский сайт Life, самолет Emirates рейса ЕК 176 таки вылетел в Дубай в 4:49 по московскому времени. Вероятно, техники смогли устранить поломку. По информации Daily Mail, 6,5 часов спустя Boeing 777 благополучно прибыл в Дубай, опоздав примерно на 5 часов. СМИ обратило внимание, что Emirates продолжает выполнять рейсы в России и перевозить россиян в то время, как почти все западные авиакомпании прекратили работу в стране из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Недавно в США разбился гражданский самолет, который хотели перехватить истребители F-16. Cessna 560 направлялся в Нью-Йорк, но отклонился на 500 км и пролетел неподалеку от Капитолия, где президент Джо Байден играл в гольф.