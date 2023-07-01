"Плакала не из-за боли": сын о состоянии мамы, ногу которой "зажевал" эскалатор (фото)

Сын пострадавшей женщины рассказал, что его мать спешила на рейс, как вдруг запуталась об чемодан и сильно упала, что привело к непоправимой травме. Сейчас вся семья молится о следующей операции.

57-летняя женщина в Таиланде потеряла ногу во время одного из путешествий. При этом, произошло трагическое событие прямо в аэропорту. Об этом сообщает издание Express 1 июля.

Тайская пассажирка спешила на утренний рейс из международного аэропорта Дон Муанг в Бангкоке в провинцию Накхонситхаммарат. Передвигаясь с багажом по пассажирскому конвейеру в одном из терминалов, женщина упала и ее нога зацепилась за механизм, который начал дробить мышцы, сухожилия и кости.

За инцидентом в это время наблюдали другие пассажиры, пока часть из них пытались в панике найти аварийный выключатель, но было слишком поздно. Прибывшие на место медики сразу ампутировали ей левую ногу выше колена, чтобы вытащить ее из дорожки и отвезти в больницу. Там хирурги попытались прикрепить конечность обратно, однако сразу заявили, что восстановить подвижность ноги вряд ли удастся.

Женщина спешила на рейс в Таиланде и лишилась ноги Фото: Express Женщина спешила на рейс в Таиланде и лишилась ноги Фото: Express

Сын 57-летней женщины раскритиковал руководство аэропорта за то, что они отказались передавать записи с камер наблюдения. Эту трагедию он назвал "душераздирающей" для всей семьи.

"Я чувствовал себя ребенком, особенно когда я впервые встретил свою мать после инцидента. Врачи держали пенопластовую коробку с ее ногой, когда выходили из машины скорой помощи. Она была отделена от моей матери, сидящей в инвалидной коляске. Это чувство, которое я не могу объяснить", — говорится в сообщении.

Состояние своей матери он описывает как подавленное, ведь она никак не может смириться с тем, что ее жизнь в один момент резко изменилась. Все понимают, что не смогут вернуть ее ногу, но постараются спасти ее психологическое состояние. Семья пытается организовать встречу группы психологов, чтобы разобраться с инцидентом.

"Моя мама плакала не из-за боли, а потому, что не представляла жизни с одной ногой. Поэтому мы максимально избегаем разговоров с ней об инциденте в аэропорту. Мы надеемся, что признаков инфекции нет, и что это её ждет последняя операция", — продолжил сын.

Директор аэропорта Дон Муанг Карун Танакулджирапат принес свои искренние соболезнования и рассказал, что инженеры пытаются найти причину аварии. Дорожки, которые и привели к травме, использовались с 1996 года и их планировали заменить лишь в 2025 году.

Руководство аэропорта также пообещало взять на себя все медицинские расходы и готовы обсудить другие компенсации.

Женщина спешила на рейс в Таиланде и лишилась ноги Фото: Express

Напомним, 1 июля сообщалось, что кишиневского стрелка разыскивает Интерпол за убийство "влиятельного человека". Во время инцидента его сопровождали двое мужчин, которые также находятся в розыске.