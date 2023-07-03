В России 81-летняя пенсионерка через объявление искала киллера, чтобы "убрать" участкового

За услуги наемного убийцы бабушка Люда предлагала 1 миллион российских рублей, а исполнителя искала среди знакомых и в интернете.

В российском Краснодаре правоохранители задержали 81-летнюю пенсионерку, которая желала смерти местному участковому инспектору. Бабушка искала киллера, чтобы "убрать" сотрудника полиции. Об этом сообщает российское медиа Shot.

Отмечается, что баба Люда из Центрального микрорайона затаила обиду на стража порядка из ближайшего отделения полиции, и она была настолько сильной, что пенсионерка решила отправить своего обидчика на "тот" свет.

Для этого она решила воспользоваться услугами киллера.

В течение месяца женщина искала подходящую кандидатуру — она опрашивала киллера среди знакомых и интересовалась, есть ли у них связи среди криминального мира. Также пенсионерка искала нужного человека через соцсети — несмотря на свой почтенный возраст она является активной пользовательницей соцсетей, поэтому на своих страницах размещала объявления о поиске киллера.

За убийство участкового баба Люда готова была заплатить 1 миллион российских рублей.

Отсутствие конспирации бабушки в таком деле не осталась без внимания полиции. Правоохранители откликнулись на одно из объявлений пенсионерки, встретились с ней и задержали.

Против "заказчицы" возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к убийству". Женщину отправили в СИЗО. Сейчас следователи выясняют, что такого натворил участковый, что довел пожилую женщину до такой ситуации.

Напомним, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали пенсионерку-диверсантку, которая пыталась сжечь филиал "Сбербанка" со словами "Слава Украине".

Ранее сообщалось, что в России в ЧВК "Вагнер" пытались завербовать 87-летнюю пенсионерку. Женщина получила приглашение вступить в ряды военной компании.