"Гора-убийца": в западных Гималаях в Пакистане погиб польский альпинист (фото)

Польский альпинист скончался после восхождения на девятую по высоте вершину в мире. Это первый несчастный случай в сезоне восхождений в Пакистане в этом году.

В Пакистане умер польский альпинист Павел Томаш Копец. Он скончался в понедельник, 3 июля, от "острой высотной болезни" при спуске с 8125-метровой горы Нанга Парбат, сообщает Polsatnews.

Тело Копеца остается на высоте 7400 метров, сообщил секретарь альпийского клуба в Пакистане Каррар Хайдари.

Место гибели польского альпиниста на высоте 7400 метров Фото: facebook/nangaparbat.climbers

"Невозможно поднять тело из вышестоящих лагерей. Вертолеты не могут забрать его оттуда", — сказал он.

Теперь все зависит от его семьи и друзей, которые могут решить послать частную экспедицию за его телом.

Погибший польский альпинист Павел Томаш Копец Фото: Facebook/Павел Копец

38-летний Копец был членом альпинистского клуба Swietokrzyski. Нанга Парбат была второй вершиной альпиниста выше 8000 метров.

По неофициальным данным, причиной смерти поляка стала остановка сердца.

Долгое время было неизвестно, кто именно погиб на горе Нанга Парбат. В воскресенье на вершине пребывали три поляка: Петр Кшижовский, Вальдемар Ковалевский и Павел Копец.

Летний альпинистский сезон начался в начале июня и длится до конца августа.

Известно, что 5 из 14 гор на земном шаре высотой более 8000 метров находятся в Пакистане, в том числе гималайская вершина Нанга-Парбат, получившая прозвище "гора-убийца" после того, как более 30 человек погибли, пытаясь подняться на нее.

1 июня Фокус писал о том, что замерзшего альпиниста спасли из "зоны смерти" на Эвересте. На вершине Гималаев Эвересте провели уникальную спасательную операцию, считавшуюся практически невозможной, и спасли замерзающего альпиниста, который оказался в "зоне смерти".

Напомним, что британский ветеран стал первым альпинистом, который покорил Эверест без обеих ног. Хари Будда – первый скалолаз с протезами выше колен, которому удалось подняться на такую высот. Он объяснил, что цель его миссии состояла в том, чтобы добиться того, чтобы людей с ограниченными возможностями воспринимали по-другому, а также чтобы подтолкнуть других воплощать свои мечты.