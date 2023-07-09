Стрельба в США: мужчина открыл огонь по толпе и убежал, 9 человек ранены

По предварительным данным, подозреваемый открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия.

По меньшей мере девять человек пострадали из-за массовой стрельбы в американском городе Кливленд в штате Огайо, которая произошла утром 9 июля. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным полиции, по меньшей мере 9 человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в Кливленде. Информации о погибших не поступало.

По предварительным данным, подозреваемый открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия. Его ищут правоохранители.

Офицеры полиции на момент стрельбы находились недалеко от места происшествия, поэтому "прибыли быстро" и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим на месте.

"Следователи проверяют доказательства и видео с близлежащих камер наблюдения, а также опрашивают пострадавших, которых доставили в медицинский центр MetroHealth", — говорится в заявлении Дженнифер Чиаччиа, пресс-секретаря отдела полиции Кливленда.

Напомним, что в Международном аэропорту Кишинева произошла стрельба 30 июня. Стрелок сделал несколько выстрелов в воздух и забаррикадировался в помещении аэропорта. Стрельбу открыл 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в страну из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что на ирано-афганской границе возникла стрельба из-за спора о правах на воду. В результате чего на границе двух стран погибло несколько человек с обеих сторон.