Защита фауны: испанский пляж закрыт на месяц после редкой находки (фото)

В Испании популярный среди британских туристов пляж закрыт до конца июля из-за нерестилища малого корриола.

Пляж Сант-Адриа-де-Бесос, недалеко от Барселоны, закрыт для защиты гнезда малого кольчатого зуек, расположенного в устье реки Бесос, сообщает The Sun.

Мелкие болотные птицы откладывают яйца вдоль побережья, и загорающие часто случайно уничтожают их.

Агенты правительства Каталонии Rurals заявили, что пляж будет закрыт до конца июля.

В заявлении говорится: "С помощью @AjSantAdria мы отмечаем пляжную зону в устье реки Бесос, чтобы защитить нерестилище малого корриола (charadrius dubius), охраняемого вида. Мы сохраним эту меру до конца июля, чтобы гарантировать ее жизнеспособность, так как заботимся о защите фауны".

Охраняемый вид (charadrius dubius) имеет черный клюв, бледные ноги и характерное желтое кольцо вокруг глаз.

Малый кольчатый зуек Фото: Getty Images

Гнездо малого кольчатого зуйка Фото: Википедия

Он песочно-коричневый сверху и белый снизу, с черной полосой на груди и черными отметинами на уздечке на голове.

Это произошло после того, как популярный пляж в Аренале, Аликанте, был закрыт из-за сообщений о высоком уровне фекальных бактерий в воде.

Малый зуек чуть крупнее воробья

Малый зуек, или малый галстучник (лат. Charadrius dubius), — вид птиц рода зуйки (Charadrius) из семейства ржанковых (Charadriidae).

Небольшая птица крупнее воробья, обитающая на песчаных или галечниковых побережьях рек и озер, иногда вдали от воды. Перелетная птица.

У взрослых птиц окраска верхней стороны тела буровато-серая, нижняя сторона тела белая, на зобе имеется поперечная полоса черного цвета. Темя черноватое, на лбу широкая черная полоса, ограниченная сверху тонкой белой полосой и проходящая через обведенные желтой каймой глаза. Ноги трехпалые, тускло желтые или красноватые. Молодые птицы в юношеском наряде сверху серовато-бурые с бледно-охристыми предвершиными каемками на каждом пере. Черной полосы поперек темени нет.

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