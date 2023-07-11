В НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины, – Байден (видео)

Американский лидер считает, что для Украины и Альянса сейчас важный момент для реализации общих замыслов относительно общего будущего.

Страны-члены НАТО уже окончательно согласовали общую позицию по интеграции Украины в структуру Альянса. Подробности сообщил 11 июля президент США Джо Байден во время брифинга на саммите в Вильнюсе.

Глава американского государства отметил, что сейчас для нашего государства и НАТО "очень важный критический момент". Он отметил и лидерство генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в вопросе планирования совместной работы.

"Мы согласовали формулировки, имеющие отношение к присоединению Украины к НАТО", – заявил Байден.

Столтенберг накануне повторил, что союзники на саммите в столице Литвы намерены послать сигнал Украине относительно дальнейшей поддержки. Страны "соглашаются относительно позитивного и объединенного сигнала" о перспективах вступления Украины в НАТО.

Что такое ПДЧ в НАТО

План действий по членству в НАТО (ПДЧ НАТО) – программа соответствующих действий для стран-кандидатов, которые намерены участвовать в деятельности организации. Соответствующие нормы участники НАТО приняли 24 апреля 1999 года на саммите НАТО в Вашингтоне, столице США.

План действий по членству в НАТО направлен на реализацию четких условий и курса на присоединение к Альянсу. ПДЧ является программой для государств-претендентов, в которой указан соответствующий перечень мер по реализации, что позволит вступить в военно-политический блок.

Напомним, 10 июля издание Bild сообщало, что США и Германия решили не поддерживать упрощение ПДЧ в НАТО для Украины. В правительстве ФРГ подтвердили журналистам, что не согласились об упрощенном "Плане действий по членству" для Киева. Также выступили против США, в то время как Великобритания, Франция, Польша и страны Балтии поддержали решение.