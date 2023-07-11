Художник из Италии нарисовал мурал в оккупированном Мариуполе (фото, видео)

Уличный художник Джорит Чиро Черулло, который поддерживает российскую пропаганду, приехал в Мариуполь, чтобы нарисовать мурал, посвященный "детям Донбасса".

Итальянский уличный художник Джорит Чиро Черулло нарисовал мурал с изображением девочки в оккупированному Россией Мариуполе. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

"Нам говорят, что они посылают ракеты на миллиарды евро, потому что они добрые и бескорыстные, но дети Донбасса уже 8 лет под бомбами, и в этом случае никто и пальцем не пошевелил", — написал он.

Отметим, как именно Черулло попал на оккупированную территорию Донецкой области Украины — он не уточняет.

Также в другом своем посте он сообщил, что Украина с 2014 года якобы контролируется Соединенными Штатами Америки, а Луганск и Донецк якобы 8 лет боролись за "самоопределение". Более того, Штаты также якобы контролируют и Европейский Союз.

"Отсутствие войск НАТО на территории Украины не опровергает тот факт, что США контролируют политиков-украинцев", — заявил художник.

Кто такой Джорит Чиро Черулло

Итальянский художник-муралист из Неаполя. После учебы в научном лицее Галилео Галилея в Неаполе он поступил в Неаполитанскую академию изящных искусств. Считает, что Италия должна выйти из НАТО и отказаться размещать на своей территории ядерное оружие союзников. Утверждает, что выступает за мир "без партийных флагов". В 2022-м году, после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, нарисовал мурал в Неаполе с изображением российского писателя Федора Достоевского. В одном глазу литератора он изобразил ребенка в цветах флага так называемой "ДНР" и подписал: "Донецк, Луганск".

Напомним, что 4 июля возле Мариуполя нашли мертвой ранее пропавшую 12-летнюю девочку. По словам российских журналистов, есть две версии смерти ребенка. Обе связаны с военными ВС РФ.

Кроме того, как сообщила мэрия города, в Мариуполе кто-то убивает российских военных. По информации горсовета, факты смертей оккупантов тщательно скрывает военное командование ВС РФ. Россияне знают, что мариупольцы их не любят.