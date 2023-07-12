В РФ загорелось производство нефтехимической продукции: в Дзержинске мониторят воздух (видео)

В Нижегородской области произошло возгорание на предприятии "СИБУР-Нефтехим". На место пожара выехали мэр и губернатор, атмосферный воздух проверяют на содержание вредных веществ.

В городе Дзержинск в Нижегородской области РФ произошла разгерметизация установки "СИБУР-Нефтехим", в результате чего началось факельное горение. Об этом 12 июля сообщили в медиа 112.

"По нашим данным, обошлось без пострадавших. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание", — проинформировали авторы контента.

Позже они написали, что возгорание удалось ликвидировать.

Журналисты регионального СМИ взяли комментарий у пресс-службы "СИБУР-Нефтехим". В компании рассказали, что возгорание произошло на производстве окиси этилена и гликолей. Из-за пожара работа на предприятии была приостановлена.

"Персонал эвакуирован. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха", — заявили в "СИБУР-Нефтехим".

По данным медиа, для ликвидации пожара Министерство чрезвычайных ситуаций привлекло 80 человек и 24 машины.

"Сейчас охлаждают производственную установку. Угрозы взрыва нет", — передали журналисты.

Мэр Дзержинска Иван Носков написал в соцсетях, что выехал на производство "СИБУР-Нефтехим". Также на месте инцидента находится губернатор региона Петр Банников.

Городской голова подтвердил, что угрозы взрыва и пострадавших нет, а пожар — локализован.

"СИБУР-Нефтехим" — это предприятие, выпускающее нефтехимическую продукцию. То есть производство принимает этилен, пропилен и другие виды сырья, и превращает их в нефтехимические продукты.

Напомним, ночью на 12 июля в российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар. Горели автомобили, деревянные поддоны и строительные бытовки. Огонь потушили на площади 1500 кв. метров.

Ранее, 11 июля, представитель госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил, что производство в РФ истребителей Су-34, Су-30 и Су-35 увеличилось вдвое.