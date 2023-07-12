Хакеры взломали телевидение в РФ и показали ролик с ВСУ и "Лебединое озеро", — росСМИ (видео)

По словам российских журналистов, взлому подверглись телеканалы "Первый", "СТС", "Звезда", "Вопросы и ответы", "РЕН ТВ".

В Краснодарском крае РФ неизвестные хакеры взломали федеральное телевидение и показали балет "Лебединое озеро" и ролик с бойцами ВСУ. Об этом сообщает российский медиа-ресурс "Борус" в Telegram.

Сообщается, что взлому подверглись телеканалы "Первый", "СТС", "Звезда", "Вопросы и ответы", "РЕН ТВ" и прочие. По словам очевидцев, после ролика с украинскими военными на экране появилась надпись: "Пришел час расплаты".

Также издание SOTA в Telegram сообщает, что взлому также подверглось телевидение в Екатеринбурге.

"По ним (телеканалам, — ред.) также показали угрозу от украинской разведки, а также – фрагменты "Лебединого озера", — отметили администраторы канала.

Напомним, что хакеры из РФ атаковали дипломатов в Киеве, используя "евробляху". Жертвой фейкового объявления от настоящего дипломата из Польши могли стать представители 22 посольств.

Также Госспецсвязи раскрыла, как украинцам уберечься от атак российских хакеров. Кибепреступники из группы APT28 используют хитрую схему, чтобы узнавать email и пароли жертв.