Выполнял сложную фигуру: в Финляндии на авиашоу рухнул самолет (видео)

Во время выполнения сложного маневра самолет упал в лес. Пилот воздушного судна погиб на месте.

Крушение самолета произошло в городе Коула в юго-восточной части Финляндии во время авиашоу в аэропороту Селанпяя. Пилот не выжил, сообщает финский новостной портал Yle со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, судно врезалось в лес недалеко от аэропорта. От столкновения с деревом человек, который управлял судном и выполнял сложную фигуру, скончался на месте.

Показ высшего пилотажа был организован Летной ассоциацией Коувола.

В полиции уже заявили, что начнут расследование происшествия на месте происшествия и, при необходимости, предоставят дополнительную информацию о ходе расследования, но не раньше понедельника, 17 июля. Пока что причины трагедии устанавливаются.

Правоохранители подчеркнули что безопасности зрителей ничего не угрожало: они были далеко от места падения самолета, поэтому никто из присутствующих не пострадал.

Ристо Йокинен, ответственный за мероприятие и бывший председатель Летной ассоциации Коуволы, отказался что-либо комментировать, однако известно, что сразу после крушения самолета шоу, за которым наблюдали несколько сотен человек, прервали.

Ежегодное авиашоу проводится в Коуволе уже около 20 лет.

Ранее Фокус писал, что в 2018 году во время авиашоу в польском городе Плоцк в Вислу рухнул самолет.