Посла России в Польше вызвали "на ковер" из‑за слов Путина о подарке Сталина

Ранее президент РФ заявил, что "западные территории нынешней Польши — этo подарок Сталина пoлякам".

Посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши из-за слов Путина о том, что Варшава получила "значительные земли" на Западе благодаря Сталину. Об этом пишет Forbes.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил об этом в Twitter, назвав Сталина "военным преступником, ответственным за гибель сотен тысяч поляков".

Твит Матеуша Моравецкого Фото: Скриншот

Накануне Владимир Путин, в ходе заседания Совбеза РФ, заявил, что "западные территории нынешней Польши — этo подарок Сталина пoлякам".

"Именно благодаря Сoветскому Союзу, благодаря позиции Сталина Пoльша пoлучила значительные земли на Западе, земли Германии. Этo именно так, западные территории нынешней Польши — этo подарок Сталина пoлякам. Суверенитет Польши и земли восстановил Советский Союз", — заявил российский президент, сообщив, что до этого Запад отдал польские территории "на съедение Германии".

До этого глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявлял, что польские власти не отказывается от идеи получения контроля над западной частью Украины. Он утверждает, что власти Польши желают устроить "геополитический передел" на фоне войны в Украине.

Об этом Путин тоже упомянул, заявив, что Польша может вмешаться в войну в Украине, чтобы затем "оккупировать территории на западе страны". Так он прокомментировал сообщения о планах создания "польско-литовско-украинского соединения".

"Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях", — заявил Путин, имея в виду Польшу.

По его словам, Россия не будет вмешиваться в возможное размещение польских военных в Украине, но вмешается, если Польша нападет на Беларусь.

"Развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", — заявил Путин.

Напомним, после мятежа глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин переместил своих наемников в Беларусь, а именно в деревню Цель. Там организован палаточный лагерь.

А сегодня стало известно, что он уже успел зарегистрировать в Беларуси новую компанию с уставным фондом в 80 долларов.