70 человек обварились кипятком в московском ТЦ "Времена года"

Еще 20 человек остаются заблокированными на верхних этажах торгового центра из-за прорыва трубы.

В Москве не менее 70 человек обварились кипятком из-за прорыва трубы. Инцидент произошел в ТЦ "Времена Года" на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка. Заблокированные люди находятся на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой. Здание обесточили из-за угрозы получить удар током.

В администрации ТЦ, впрочем, заявили, что "Времена года" работает в обычном режиме, на вопрос о прорыве кипятка собеседник отвечать отказался.

Тот факт, что трубу прорвало, подтвердил московским СМИ источник в экстренных службах. Но точное количество пострадавших назвать не смог.

Но сообщается, что один из посетителей пропал. Он был между 2 и 3 ярусами — спасатели ведут поиски.

На видео, которое появилось в Сети, видно, что весь первый этаж ТЦ затоплен.

Напомним, шестиэтажный ТЦ "Времена года", площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году.

Ранее этот ТЦ несколько раз закрывали из-за сообщений о заминировании.

А в оккупированном Крыму прозвучало несколько взрывов. Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о детонации боеприпасов на территории военного склада в Красногвардейском районе. В связи с инцидентом была приостановлено движение поездов по Крымской железной дороге.

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердили, что взрывы в Крыму – это работа ВСУ.

"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейском районе АР Крым)" — говорится в сообщении.