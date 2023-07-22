Собирался штурмовать Кремль: спецназовцы убили захватчика коттеджа "Шервуд"

Захватчик кричал, что вернулся с войны в Украине, а коттедж захватил потому, что так "приказал бог". После этого по мужчине открыли пулеметный огонь.

Вячеслава Черненко, который захватил коттедж "Шервуд" в Подмосковье, спецназовцы убили во время штурма. Об этом сообщило росмедиа Mash в субботу, 22 июля.

СМИ пишет о том, что мужчина пытался сопротивляться силовикам, которые зашли в дом. Черненко кричал, что захваченный дом якобы "принадлежит богу" и угрожал пойти с оружием на Кремль. Также он отстреливался. Спецназовцы открыли огонь на поражение и застрелили его. По информации медиа SHOT, мужчину убили из пулемета, так как неподалеку от места перестрелки нашли пулеметную гильзу.

После ликвидации захватчика в доме, где он забаррикадировался, росгвардейцы нашли у него охотничий карабин "Сайга", гранаты, зажигательные смеси, патроны и автоматы.

Известно, что 35-летний Черненко приехал в Подмосковье из Красноярска. У мужчины было психическое расстройство и он состоял на учете в местном ПНД.

Напомним, 22 июля вооруженный сибиряк захватил дом Януковича и открыл огонь по силовикам. Мужчина был серьезно подготовлен к обороне — он оделся в бронежилет, а в руках держал автомат и гранаты.

Ранее сообщалось, что 30 июня в Международном аэропорту Кишинева произошла стрельба. Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в потолок и забаррикадировался в помещении аэропорта.