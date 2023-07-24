Заплатит штраф: Грета Тунбер избежала тюремного срока за неповиновение полиции

Экоактивистка не признала свою вину и заявила в суде, что не понимает, почему должна расплачиваться за действия. Ранее Грете Тунберг грозило шесть месяцев тюрьмы.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг избежала тюремного заключения по делу о неповиновении полиции во время климатической демонстрации в городе Мальме. Ей грозило до шести месяцев лишения свободы, однако заключения удалось избежать. Суд обязал Тунберг выплатить 2,5 тысячи шведских крон. Об этом сообщает Reuters.

В обвинении было указано, что экоактивистка "принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение транспорта", а также "отказалась подчиниться приказу полиции" покинуть проезжую часть.

"Абсурдно, что те, кто действует в соответствии с наукой, должны расплачиваться за это", — заявила активистка журналистам в здании суда.

По решению суда, Тунберг должна заплатить 1,5 тысячи шведских крон — 144 доллара — за неповиновение полиции, и еще тысячу крон — 96 долларов — перечислить в шведский фонд помощи жертвам преступлений.

Как сообщают Reuters, активистка вину не признала и заявила в зале суда, что ее действия были оправданы.

"Я считаю, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, которая угрожает жизни, здоровью и имуществу. Бесчисленное количество людей и сообществ находятся в опасности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", — сказала Тунберг.

Напомним, 19 июня Тунберг и другие активисты из группы Reclaim the Future во время климатической демонстрации в Мальме перекрыли дорогу нефтяным грузовикам. Правоохранители пытались прекратить протест. Тунберг отказалась уехать по приказу полиции, за что ей было предъявлено обвинение. Максимальный срок по этому делу — полгода тюрьмы.

Как известно, экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг постоянно напоминает миру об угрозе изменения климата. О ней стало широко известно в 2018 году, когда, будучи школьницей, Тунберг организовала протестное выступление под лозунгом "Школьная забастовка за климат". Через несколько месяцев активистка выступила в ООН на конференции по изменению климата.

Фокус писал 9 июня, что Грета Тунберг осудила подрыв россиянами Каховской ГЭС. Экоактивистка назвала действия РФ преступлением и экоцидом, а также выразила уверенность, что руководство РФ ответит за военные преступления.