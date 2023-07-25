"Многочисленные нападения": из Беларуси летят ветки и камни в польских пограничников (видео)

В Польше убеждены, что брусчатку и кирпичи к дамбе доставляют белорусские службы. Кроме того, пограничники Беларуси учат нарушителей, как удобнее пересечь нелегально границу.

На польско-белорусской границе происходят нападения на служащих Польши. Люди со стороны Беларуси бросают в офицеров камни и ветки деревьев. Об этом 25 июля сообщила в соцсетях пресс-служба Пограничной службы Польши.

"Службы Беларуси, когда-то ответственные за охрану границы, организуют и поощряют незаконное пересечение границы", — подчеркнули в ведомстве.

В Польше рассказали, что белорусские пограничники показывают нарушителям удобные места для незаконного пересечения границ. В службе убеждены, что цель иностранцев — попасть в страну ЕС, хоть и нелегально.

"Кирпич, брусчатка, щебень, которые использовались для нападений, обнаружены на дамбе не случайно — они доставляются и собираются службами Беларуси. А действия людей, которые пытаются пересечь польскую границу вопреки действующим нормам, угрожают жизни и здоровью офицеров", — заявили в Пограничной службе Польши.

Пограничники поделились кадрами одного из нападений и указали, что тогда нелегалов разозлила встреча с патрулями. Нарушители были недовольны тем, что граница Польши охраняется не только техническим барьером.

Видео, обнародованное Пограничной службой Польши

Напомним, 23 июля Александр Лукашенко снова пообещал президенту РФ Владимиру Путину показать на карте, откуда готовится нападение на Беларусь. На этот раз политик видит агрессора в Польше.

25 июля в боевой группе НАТО Enhanced Forward Presence сообщили, что Великобритания и Польша проводят совместные тренировки по малозаметной конной разведке. Даже сейчас в передовых силах альянса есть кавалерийские подразделения.