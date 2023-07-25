Зомби-убежище в Исландии, хижина для солдат и нора хоббитов: названы самые отдаленные дома в мире (фото)

В постройку в пещере Доломитовых Альп, которая появилась как убежище для итальянских солдат во Вторую мировую, добраться можно только на веревках. А дом у реки св. Лаврентия в штате Нью-Йорк расположен на самом маленьком из обитаемых островов планеты.

Громкая музыка соседей, лай собак и доставки не по адресу — все это будут вызывать меньше стресса, если будет происходить за несколько тысяч километров. Издание The Mirror перечислило пять домов в отдаленных уголках планеты — будь то дом на одного жильца на пустынном острове или особняк на холмах в графства Камбрия.

Остров Эллидай, Исландия

Исландия часто возглавляет всевозможные рейтинги изолированных мест. Остров от ближайшего соседнего берега отделяют сотни морских миль. Население немногочисленное, что, возможно, также способствует тому, что исландцы по результатам различных исследований нередко оказываются в "самыми счастливыми людьми" на планете.

Небольшой дом, который находится примерно в 100 км от Рейкьявика, официально признан "самым одиноким домом в мире".

Добраться к домику — единственному зданию на острове Эллидай, за исключением сарая, — можно на паромной переправе, затем предстоит сложное путешествие на маленькой лодке и не менее опасный подъем по скалам.

Дом Скиддо, Озерный край

Здание расположено в Северо-Западной Англии на высоте 1500 м над уровнем моря и в 5 км от ближайшей дороги. Прежде это был охотничий домик, затем его отремонтировали и превратили в общежитие. В прошлом году эту недвижимость выставили на продажу за 1,5 млн фунтов стерлингов (1,75 млн евро).

Скорее всего, в этом доме не хватает хорошего Wi-Fi, но окружающий ландшафт возмещает такой недостаток.

Дом находится в окружении холмистых вершин, а ближайшие соседи — в сотнях километров отсюда.

Остров "Достаточно одной комнаты", штат Нью-Йорк

Из этого места открывается панорамный вид на реку св. Лаврентия. Строго говоря, этот остров, расположенный на канадско-американской границе, считается самым маленьким из обитаемых на планете.

Эта постройка появилась в 1950-х годах, с тех пор пользуется репутацией, возможно, самого отдаленного дома на североамериканском континенте.

Каса-де-Пенедо, Португалия

Вопреки всем португальским архитектурным тенденциям, каменный дом Casa de Penedo, зажатый между двумя гигантскими валунами на отдаленном склоне холма в северной части страны, выглядит, пожалуй, как вариант норы хоббитов из деревни Хоббитон.

Дом соорудили в 70-х годах прошлого века и изначально планировали как коттедж для отдыха

С тех пор он превратился в туристическую достопримечательность, где также есть небольшой музей собственной истории.

Буффа-ди-Перреро, Италия

Дом Буффа-ди-Перреро встроен в склон Доломитовых Альп и располагается на высоте 2700 метров над морем. Многие туристы годами задаются вопросом относительно месторасположения дома и того, как же сюда доставили строительные материалы. Помещение появилось во времена Второй мировой как убежище для итальянских солдат.

Добраться в дом можно только на веревках, из-за чего он считается, возможно, одним из самых труднодоступных в мире.

Напомним, что археологи нашли в горном комплексе на территории Перу 3000-летний тоннель.

Также сообщалось, что парк развлечений в Испании застрял во времени: посетителей нет, но работники остаются.