Повторяется каждое лето: разъяренный морской лев набросился на толпу туристов в Сан-Диего (видео)
Несмотря на штрафы, туристы подходят к животным слишком близко. Местный житель Джафет Перес Эстрада рассказал, что понимает их интерес, но предупредил, что все же нужно соблюдать безопасную дистанцию.
На многолюдном пляже в южной Калифорнии морской лев напал на туристов, которые подошли слишком близко, хотя их и предупреждали, что следует держаться на расстоянии. Об этом сообщает The Daily Mail.
Кадры были сняты в бухте Ла-Хойя в Сан-Диего, на них видно, как животное выползает из воды и устремляется в сторону переполненного пляжа, где посетители в страхе пытаюсь спрятаться.
Предупреждающие знаки, которые размещены вокруг бухты, призывают посетителей не приближаться к животным слишком близко. Для тех, кто не соблюдает правила, действуют штрафы.
Местный житель Джафет Перес Эстрада рассказал, что животные нападают и кусают туристов каждое лето.
"Местное население раздражают любопытные туристы, потому что мы любим и уважаем дикую природу", — пояснил он, добавив, что, хотя он и понимает их восторг, но все же нужно соблюдать дистанцию.
Так, в начале июля морской лев, возможно, отравившись ядовитыми красными водорослями, набросился на 14-летнего мальчика.
Во время недавнего случая посетители заметили, что морской лев вышел из воды и продолжил движение в сторону пляжа, и собравшиеся зрители бросились наутек.
Животное прошло рядом с еще одним своим сородичем, и впоследствии туристам пришлось спасаться уже от двух львов.
По словам журналистов, во время недавнего случая сразу несколько человек подошли на опасное расстояние ко львам.
Напомним, что австралийский дайвер Кейрон Бенсон спасся от акулы. Он выстрелил морскому хищнику в глаз из подводного ружья, после чего "обнял" за хвост, пытаясь обездвижить и не подпустить к лодке, где находилась жена и ребенок.
Также сообщалось, что в Малайзии рыбаки провели в море четыре дня, дрейфуя на ящиках для льда.