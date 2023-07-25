Повторяется каждое лето: разъяренный морской лев набросился на толпу туристов в Сан-Диего (видео)

Несмотря на штрафы, туристы подходят к животным слишком близко. Местный житель Джафет Перес Эстрада рассказал, что понимает их интерес, но предупредил, что все же нужно соблюдать безопасную дистанцию.

На многолюдном пляже в южной Калифорнии морской лев напал на туристов, которые подошли слишком близко, хотя их и предупреждали, что следует держаться на расстоянии. Об этом сообщает The Daily Mail.

Кадры были сняты в бухте Ла-Хойя в Сан-Диего, на них видно, как животное выползает из воды и устремляется в сторону переполненного пляжа, где посетители в страхе пытаюсь спрятаться.

Предупреждающие знаки, которые размещены вокруг бухты, призывают посетителей не приближаться к животным слишком близко. Для тех, кто не соблюдает правила, действуют штрафы.

Местный житель Джафет Перес Эстрада рассказал, что животные нападают и кусают туристов каждое лето.

Морские львы нередко нападают на здешних туристов, которые приближаются к ним излишне близко.

"Местное население раздражают любопытные туристы, потому что мы любим и уважаем дикую природу", — пояснил он, добавив, что, хотя он и понимает их восторг, но все же нужно соблюдать дистанцию.

Местные жители устали от туристов

Так, в начале июля морской лев, возможно, отравившись ядовитыми красными водорослями, набросился на 14-летнего мальчика.

Во время недавнего случая посетители заметили, что морской лев вышел из воды и продолжил движение в сторону пляжа, и собравшиеся зрители бросились наутек.

Животное прошло рядом с еще одним своим сородичем, и впоследствии туристам пришлось спасаться уже от двух львов.

По словам журналистов, во время недавнего случая сразу несколько человек подошли на опасное расстояние ко львам.

Некоторые попытались вскарабкаться по скалам и заглянуть в пещеру, где отдыхают морские львы и их детеныши

Напомним, что австралийский дайвер Кейрон Бенсон спасся от акулы. Он выстрелил морскому хищнику в глаз из подводного ружья, после чего "обнял" за хвост, пытаясь обездвижить и не подпустить к лодке, где находилась жена и ребенок.

Также сообщалось, что в Малайзии рыбаки провели в море четыре дня, дрейфуя на ящиках для льда.