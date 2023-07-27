Местные бьют тревогу: в Петербурге появились флаги Украины, баррикады и "майдановцы" (видео)

Жители северной столицы РФ, увидев в городе украинские флаги и подозрительных людей с битами и железяками, забеспокоились и вызвали полицию.

В Петербурге в районе проспекта Ветеранов начали собираться "подозрительные лица" с железной арматурой, украинскими флагами и флагами запрещенных в России организаций и ЕС. Это обеспокоило местных жителей, поэтому они вызвали полицию. Оказалось, что это — съемочная площадка и здесь снимают кино об украинском Евромайдане. Об этом сообщает телеграм-канал "Вестник Шевцова".

Отмечается, что телеканал "НТВ" снимает 10-серийный фильм об украинском Евромайдане под названием "За 10 дней до весны".

Для фильма на окраине Петербурга построили сцену, набрали массовку "активистов" и "беркутовцев", раздали участникам съемок желто-блакитные флаги и флаги "Правого сектора". На съемочной площадке установили палатки, наделали баррикад и нанесли покрышек.

Планируется, что фильм об украинском Евромайдане в РФ выйдет уже в следующем году.

Напомним, что Юрий Горбунов Горбунов после скандала отказался от государственных денег. Актер и продюсер заявил, что не будет брать средств у государства на свой сериал, а будет искать их из других источников финансирования.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг проекта Юрия Горбунова возник после того, как стало известно, что государство выделит на него 33 миллиона государственных средств.