В Нидерландах выкупят парк отдыха для беженцев из Украины, а остров в Англии выделит €2,3 млн на дома

Власти нидерландской провинции Оверэйссел выкупят парк отдыха с бассейном для украинских переселенцев. Перед тем, как сюда переедут украинцы, построят еще около 30 номеров.

Власти Нидерландов планируют купить целый парк отдыха, чтобы в дальнейшем использовать его как место для временного размещения беженцев из Украины. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета Твентеранд.

В кемпинге De Blekkenhorst, который находится в Ден Хаме (25 км от города Зволле) разместят около 150-200 украинцев к концу этого года, но, как сообщается, "для других беженцев мест нет".

Представители местного совета планируют выделить 2,2 млн евро на парк отдыха, где впоследствии разместится 191 переселенец из Украины.

Местные власти приобрели парк целиком, в том числе есть и бассейн. Перед тем, как сюда переедут граждане Украины, построят еще около 30 номеров.

"Когда война закончится, и украинцы уедут домой, мы вновь выставим его на продажу", — сказал мэр Ханс Бокхуизен в интервью журналистам.

Небольшая группа выходцев из Украины уже здесь проживает, объяснил мэр.

Украинские беженцы на английском острове Уайт

В свою очередь, власти английского острова Уайт получили финансирование в размере 2 млн фунтов стерлингов (около 2,33 млн евро) на строительство домов для беженцев из Украины

Средства предоставил фонд Homes for Ukraine — часть правительственной инициативы, общий бюджет которой составляет 150 млн фунтов стерлингов (175 млн евро).

Большая часть беженцев на острове проживает в домах с местными жителями.

Островные власти сказали, что такой шаг не скажется на возможностях помогать местным семьям и бездомным, а наоборот снизит риск того, что украинцы, которые столкнулись с проблемой поиска жилья, окажутся на улице, сообщили в Департаменте повышения уровня жизни, жилищного строительства и общин.

Пока еще не был приобретен ни один дом, а на острове проживают девять украинских семей, согласно статистическим данным.

С начала масштабного вторжения в Украину до 18 июля 2022 года на остров Уайт переехали 255 украинцев.

Из 350 граждан Украины, подававших заявки на визы, разрешение на переезд в конечном итоге получили только 306, а приехало еще меньше — 255.

Напомним, что благотворительная организация из США предложила украинцам переехать на ПМЖ в США, в штат Пенсильванию.

Также сообщалось, что некоторые украинцы в Великобритании оказались, по сути, бесправными. Многие работодатели пытаются с помощью мошенничества заманить на работу: предлагают неоплачиваемые смены доверчивым украинкам, которые отчаянно надеются трудоустроиться.