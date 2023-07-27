"Не в дипломатичских целях": Чехия судится с Россией за использование недвижимости

Чешская дипломатическая служба оценивает ущерб в 53 млн крон. России принадлежат 42 объекта в Чехии, которые претендуют на использование в дипломатических целях.

Дипломатическая служба Чешской Республики 26 июля подала иск в Муниципальный суд Праги против Российской Федерации за использованием земли в недипломатических целях, сообщает Novinky.

Иск касается предполагаемого неосновательного обогащения России за последние три года, которое чешская дипломатическая служба оценивает в 53 млн крон.

Издание цитирует слова министра иностранных дел ЧР Яна Липавски: "Мы можем подтвердить, что Дипломатическая служба, вспомогательная организация МИД, сегодня подала иск против Российской Федерации в Муниципальный суд Праги".

По информации журналистов, иск касается комплекса многоквартирных домов на улице Швайгерова в Праге или здания бывших генеральных консульств России в Карловых Варах и Брно.

В мае правительство отменило девять постановлений 1970-х и 1980-х годов, которые наделяли бывший Советский Союз правом бесплатного использования земли в дипломатических целях.

Однако, по словам премьер-министра Петра Фиалы и министра иностранных дел Липавского, Россия использует землю для целей, отличных от дипломатических, поэтому нет причин продолжать предоставлять ее бесплатно. России принадлежат 42 объекта в Чехии, и все они претендуют на использование в дипломатических целях.

Отношения между двумя странами в последние годы обострились в связи со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице, за которым стояла российская разведка. Обе страны принципиально сократили дипломатические миссии друг друга, а Россия также включила Чехию в число вражеских стран. Отношения еще больше охладились после агрессии России в Украине.

Напомним, 7 июля премьер-министр Чехии анонсировал новую военную помощь Украине. Прага поможет ВСУ в подготовке пилотов к управлению истребителями F-16. Премьер Петр Фиала проинформировал, что Чехия предоставила Украине уже миллионы снарядов и около 700 единиц техники.

Во время брифинга 6 июля Петр Павел заявил, что "Украина будет говорить с союзниками НАТО на равных". По его словам, коммуникация между странами "перейдет на другой уровень".