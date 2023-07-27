Пограничники РФ разгромили аэропорт и "оторвали" хвост самому большому в мире вертолету (фото)

Пограничный вертолет-гигант столкнулся хвостовой частью со столбом и перерубил его лопастями несущего винта.

В России после авиакатастрофы с вертолетом в Алтайском крае 27 июля произошла еще одна "неприятность" с другим вертолетом. Благодаря пилотам пограничной службы ФСБ России без хвоста остался самый большой в мире вертолет Ми-26. Об этом пишет российское издание Mash.

Отмечается, что инцидент произошел 27 июля около 11 часов утра по московскому времени в аэропорту в Якутске. Вертолет пограничной службы ФСБ РФ снес осветительную мачту на местном аэродроме.

"Пограничная вертушка-гигант столкнулась хвостовой частью со столбом и перерубила его лопастями несущего винта. По словам очевидца, часть осветительной мачты отлетела и упала на аэродромную машину", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто из людей не пострадал, а вот аэродром остался без осветительной мачты, а хвост вертолета сейчас держится "на честном слове".

Напомним, что У27 июля в России в Алтайском крае произошла авиакатастрофа — разбился вертолет Ми-8. На момент трагедии на борту Ми-8 находились 16 человек. Погибли шесть человек. Вертолет упал, а затем сразу вспыхнул. Людей из салона сразу же начали спасать очевидцы трагедии.

Ранее сообщалось, что в Беларуси упал вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет.