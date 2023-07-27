Хотят возобновить зерновую сделку: Африку не устроили "бесплатные" поставки зерна от Путина

По словам президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, в его стране нет дефицита зерна. А Путин пытается добавить к тому, чего и так хватает.

Политики стран Африки приехали на саммит в Петербург, главным образом для обсуждения темы зерновых. Однако выяснилось, что предложенные российским президентом Владимиром Путиным бесплатные поставки зерна в шесть "дружественных" для РФ стран оказались сравнительно небольшими по сравнению с общим российским экспортом и потребностями жителей Африки. Об этом сообщает "РИА Новости".

Путин предложил бесплатно доставить по 25-50 тысяч тонн зерна таким странам, как Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская республика и Эритрея. Однако их руководители настаивают на возобновлении сделки с Украиной.

Он также сказал, что в течение прошлого года РФ произвела более 150 млн тонн зерновых и экспортировала 47 млн, из них 17 млн — только пшеницы.

На петербургском форуме президент Коморских островов Азали Ассумани, занимающий также должность председателя Афросоюза, призвал упростить экспорт и российского, и украинского зерна.

По его словам, вопрос поставок зерновых должен быть приоритетным, а участники саммита хотят обсудить с Путиным возобновление зерновой инициативы, так как последствия затрагивают весь мир и Африку в особенности.

Экспорт зерна: Зимбабве не нужны поставки из РФ

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва поблагодарил Путина за предложенные бесплатные поставки зерна, но уточни, что в его стране не наблюдается дефициты зерновых.

"Мы благодарим. У нас нет какого-то дефицита зерна. У нас все хорошо в смысле безопасности продовольствия, он добавляет к тому, что у нас уже есть", — пояснил Мнангагва.

Напомним, что Путин пообещал "заместить" украинское российским на мировом рынке продовольствия. Он также отметил, что в ближайшие 2-4 месяца РФ будет готова бесплатно поставлять зерно странам Африки.

Также сообщалось, что Генсек ООН Антониу Гутерриш ответил Путину на предложение о "бесплатном" зерне. По его словам, выход из зернового соглашения затронет всех и приведет к повышению цен на продовольствие в мире.