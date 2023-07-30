Папа Римский назвал россиян "братьями" и призвал Кремль вернуться к зерновому соглашению

Понтифик назвал зерно "даром Божьим" и отметил, что Россия должна отозвать свой выход из "зерновой сделки", чтобы урожай мог безопасно транспортироваться через Черное море.

В воскресенье, 30 июля, в своем обращении к верующим Папа Римский Франциск призвал Россию пересмотреть свое решение об отказе от Черноморской зерновой инициативы и не препятствовать Украине экспортировать зерно из своих морских портов. Об этом пишет издание Vatican News.

"Я обращаюсь к моим братьям, к власти Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была возобновлена и зерно могло безопасно транспортироваться", — отметил Франциск.

Папа Римский призвал верующих, обращаясь к людям на площади Святого Петра, продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно". И назвал это "тяжелым образом Бога".

Лидер всех католиков сказал, что "крик миллионов страдающих от голода братьев и сестер поднимается к небу".

Напомним, что на прошлой неделе Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив ночной ракетный удар россии по Одессе.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в ООН ответили Путину на предложение о "бесплатном" зерне для стран Африки вместо украинского экспорта. Антониу Гутерриш убежден, что выход из зернового соглашения в любом случае затронет всех. Это приведет как минимум к повышению цен на продовольствие в мире.

26 июля СМИ сообщили, что Китай готов покупать краденное украинское зерно за бесценок у России. Пекин руководствуется не только собственной выгодой, но и планирует действовать в интересах экономики Кремля.