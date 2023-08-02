Нет согласия: в МИД Польши заявили о "не самых лучших" отношениях с украинской властью

По словам заместителя министра Яблоньского, существует множество вопросов, в которых Варшава и Киев не достигли единого мнения. Однако Польша остается "снисходительной", учитывая, что Украину продолжают атаковать россияне.

В Польше было заявлено о неудовлетворительном характере отношений с Украиной в последнее время, вызванном высказываниями представителей украинской власти. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире RMF FM.

Согласно его заявлению, существует множество вопросов, в которых Польша и Украина не достигли единого мнения.

Кроме того, представитель МИД Польши также упомянул о предстоящей встрече с представителем украинского посольства.

"Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не лучшее. Никто этого не скрывает", – сказал Яблоньский.

Он выразил мнение, что представители Украины проявили некоторую эмоциональность, однако Польша остается снисходительной, учитывая, что Украину продолжают атаковать оккупанты. Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши также подчеркнул, что Украина также должна избегать нападения на своих союзников.

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", – добавил заместитель главы МИД Польши.

Напомним, что в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Польши после резких высказываний министра Канцелярии президента Марцина Пшидача. Во время встречи посол Польши отметил, что заявления Пшидача про якобы неблагодарность украинцев за помощь, которую им предоставляют западные партнеры, являются неприемлемыми и не соответствуют действительности.

1 августа руководитель Офиса международной политики президента Республики Польша Марцин Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Варшава предоставила Киеву большую поддержку, и в ответ "стоило бы начать ценить" это. Высказывания прозвучали на фоне конфликта с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.