"Страшно": полиция США провела операцию в Капитолии после вызова из-за стрельбы (видео)

Неназванный человек позвонил в 911 и сообщил об активном стрелке в здании Сената США. Правоохранители начали обыск и призвали персонал спрятаться внутри.

В службу 911 поступил тревожный звонок о стрельбе в здании Сената США. Капитолийская полиция выехала на место и начала расследование. Об этом говорится в публикации пресс-службы от 2 августа.

"Пожалуйста, держитесь подальше от этого района, поскольку мы все еще проводим расследование. Мы и в дальнейшем будем общаться с общественностью здесь. Если вы находитесь в зданиях Сената, все внутри должны спрятаться на месте, поскольку сообщалось о возможной активной стрельбе", — заявили в полиции США.

Правоохранители отметили, что не имеют подтверждений сообщений о выстрелах и призвали присутствующих в районе Капитолия выполнять указания офицеров.

Кори Уолтерс в соцсетях опубликовал видео, снятое вблизи здания. На нем слышны сирены и видны машины полиции.

"Страшно (...) Полиция кричит людям, чтобы они убегали", — поделился Уолтерс.

Брайан Метцгер также опубликовал видео с места событий, на котором видно примерно десяток служебных машин.

"Людей выводят из офисного здания Сената Рассела на фоне сообщений о возможной активной стрельбе", — написал он.

Стрельба в здании Сената США: результаты проверки полиции

В Reuters со ссылкой на заявление представителя Департамента столичной полиции Вашингтона Хью Керью проинформировали, что правоохранители не обнаружили стрелка на территории Капитолия.

По словам Керью, звонок в 911 мог быть ложным. Он заверил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

В СМИ отметили, что в Сенате США продолжались летние каникулы, поэтому большинство законодателей находились не в Вашингтоне.

Однако на месте была часть персонала, в частности десятки работников кафе, а также охраны и обслуживания здания. Кроме того, в Капитолии находились туристы.

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