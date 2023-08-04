В Латвии тысячи россиян получат письма с просьбой покинуть страну

Россияне, которые получат такие уведомления, в течение трех месяцев потеряют право на пребывание на территории балтийского государства.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии отправит россиянам, проживающим на территории страны, письма с просьбой покинуть пределы государства. В сентябре такие сообщения получат шесть тысяч человек. Об этом заявила Ингмарс Лидак, председатель Комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества, информирует Delfi.

Такие меры касаются тех, кто даже не пытался пройти проверку на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза. Они не сдали соответствующий экзамен и не получали временный вид на жительство.

Россияне, которые получат такие письма, в течение трех месяцев потеряют право на пребывание в Латвии. За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф. Это не касается тех россиян, которые все же получили любое другое разрешение на свое пребывание в Латвии, например, визу.

Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш рассказал, что в случае, если у человека нет прав находиться в стране, то нужно выезжать в страну, где у него есть право на пребывание. По его мнению, времени достаточно для того, чтобы покинуть пределы страны.

"Время для выезда — три месяца", — сообщил он.

Если человек и в дальнейшем находится в Латвии незаконно, то может наступить момент, когда представители государственных структур об этом узнают. Правоохранители напомнят о том, что нужно выезжать. Уголовная ответственность пока не предусмотрена, но приняты административная, поэтому человека могут оштрафовать

Напомним, 4 августа в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты придумали, как заманивать россиян на оккупированные территории Украины. Для россиян на временно оккупированных территориях Украины действует дешевая ипотечная программа. Оккупационные власти пытаются изменить демографический состав населения.