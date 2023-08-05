Подали петицию: более 80 шахматисток со всего мира жалуются на домогательства со стороны игроков

Шахматистки подали петицию против сексизма и потребовали всех игроков-женщин осудить домогательства и насилие, которому они подверглись.

Более 80 шахматисток со всего мира жалуются на поведение коллег-мужчин и рассказывают о случаях сексуального насилия со стороны тренеров, судей и менеджеров. Спортсменки подписали петицию против сексизма и требуют перемен.

"Мы, женщины-шахматистки, женщины-тренеры, женщины-судьи и женщины-менеджеры сталкивались с сексистским поведением или сексуальным насилием со стороны шахматистов, тренеров, судей или менеджеров", — говорится в открытом письме.

Идея выступить с петицией принадлежит 14 шахматисткам из Франции. Они опубликовали открытое письмо в соцсетях 3 августа. Позже к ним присоединились спортсменки из других стран. Среди них американская шахматистка Дженнифер Шахаде, которая в начале 2023 года обвинила в сексуальных домогательствах гроссмейстера из Коста-Рики Алехандро Рамиреса.

"Мы убеждены, что домогательства и сексистское поведение до сих пор являются одной из основных причин, по которым женщины и молодые девушки, особенно в подростковом возрасте, перестают играть в шахматы", — заявляют шахматистки в петиции.

Спортсменки призывают всех игроков-женщин осудить насилие, которому они подверглись.

"Всем, кто подвергся сексистскому или сексуальному насилию, мы хотим сказать: вы не одиноки. Мы вам верим. Мы будем рядом", — пишут шахматистки.

В комментарии шахматному порталу Сhess.com одна из спортсменок, подписавших петицию отметила, что ей надоело слышать постоянные истории о домогательствах и оскорблениях.

"Все, начиная от глупых комментариев о том, что женщины плохо играют в шахматы, и заканчивая комментариями о моей одежде во время игры в прямом эфире с камерами", — сказала Матильда Шуази.

Как сообщает французское издание LeMonde, Французская шахматная федерация оказала женщинам "полную поддержку".

Фокус писал в июле, что украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку разрешили представить страну на Кубке мира по шахматам в Азербайджане. Проблемы с разрешением были связаны с тем, что в чемпионате участвует россиянин.