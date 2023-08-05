"Остались близкими друзьями": дочь министра обороны РФ Шойгу рассталась с мужем

Ксения Шойгу заявила, что они с блогером Алексеем Столяровым поддерживают дружеское общение и ведут совместные проекты.

Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу заявила, что уже давно "не пара" со своим мужем, фитнес-блогером Алексеем Столяровым. По ее словам, они с бывшим супругом остались "очень близкими друзьями". Об этом пишут росСМИ.

"Мы довольно давно не являемся парой. Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями. И работа, и поездки, и все остальное… Ну, конечно, не пара, потому что невозможно в таком объеме работы, действительно, себя найти. Видимся исключительно по праздникам, когда он откуда-то прилетает или я с открытия музея приезжаю. Тем не менее Миланик (дочь Шойгу и Столярова — прим. Фокуса) всегда рад, — сказала Шойгу.

Ее бывший супруг также подтвердил разрыв. По словам Столярова, у них с Ксенией Шойгу давно пропали чувства друг к другу, а потому они решили расстаться на позитивной ноте. Бывшим супругам удается поддерживать дружеские отношения и вести совместные спортивные проекты. Столяров также добавил, что очень переживал из-за дочери Миланы, которую они воспитывают вместе с бывшей супругой.

Напомним, Ксения Шойгу и Алексей Столяров поженились в 2021 году.

Отметим, что зять министра обороны РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украине не единожды попадал в поле зрение пропагандистких блогеров из-за "непатриотичного" поведения, так как живет в Дубае и ходит на вечеринки. Особенно сильно Столяров не нравился лидеру наемников из ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который возмущался тем, что блогер не поддерживает российско-украинскую войну и ведет беззаботный образ жизни.

В феврале 2023 года Столяров попал в скандал после того, как поставил "лайк" под постом российского журналиста Юрия Дудя в Telegram о годовщине большой войны. Однако после переписки с "Z-фанатами", которые посоветовали ему отправиться на фронт, блогер убрал знак поддержки.

Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу тоже не вызывает симпатии у некоторых бывших российских топ-чиновников. Так экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин называл ее "идиоткой", а главу Минобороны РФ — "козлом", так как тот ни разу не был на фронте.