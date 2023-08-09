"Китай может послать Лукашенко сигнал": в Польше рассматривают закрытие движения по железной дороге с Беларусью

Блокирование границы приведет к падению товарооборота с Европейского Союза Китаем. Для грузовой транспортировки функционируют только КПП Кукурики-Козловичи, а пассажирского — Тересполь-Брест.

Польша допускает вероятность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Беларусью, что может спровоцировать Китай на ответную реакцию. Об этом сообщил в интервью польскому агентству PAP Мацей Вонсик, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши.

Он отметил, что части "вагнеровцев", которые расположены в Беларуси, не способны начать большую войну. Все же опасность есть, поэтому польские правоохранители рассматривают возможность закрытия железнодорожного сообщения.

Блокирование границы приведет к падению товарооборота с Китаем. Пекин может послать соответствующий сигнал белорусским властям, ведь будет терять доход. Именно через польско-белорусскую границу из КНР отправляют значительное количество товаров и различной продукции.

"Китайская торговля тоже идет. Думаю, китайцам придется послать Лукашенко правильный сигнал: не принимать меры, которые могут им навредить", — пояснил Вонсик.

По словам чиновника, сейчас на польско-белорусской границе действует и так два КПП. Для пропуска пассажирского это Тересполь-Брест, а для грузового — Кукурики-Козловичи. Последний пропускает только транспорт, зарегистрированный в Европейском Союзе. Железнодорожные переезды на границе пока действуют без дополнительных ограничений. С 2020 года до мая 2022 года в связи с пандемией коронавируса польская сторона вводила запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Беларусью, грузоперевозок он не касался.

Напомним, 8 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на территории Беларуси находятся 6,5 тысяч представителей так называемой ЧВК Вагнер". Они способны провоцировать соседние страны.