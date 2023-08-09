Пожар на 300 квадратных метров: в России загорелась воинская часть (видео)

По словам мэр Андрея Зайцева, загорелась хозяйственная постройка, в которой не проводилось никаких работ. Возможная причина возгорания — высокая температура воздуха.

В городе Георгиевск Ставропольского края РФ произошел пожар в воинской части. Об этом сообщил мэра Андрей Зайцев на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

По его словам, пожар произошел на вещевом складе площадью 300 квадратных метров.

"На территории воинской части по ул. Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление – произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м. В настоящий момент на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб", — написал он.

Георгиевск на карте Фото: Скриншот

Затем Зайцев отметил, что в хозяйственной постройке никаких работ не проводилось, электричество было отключено. Возможной причиной возгорания признали слишком высокую температуру воздуха. Пострадавших нет.

"Возгорание на территории воинской части ликвидировано", — отметил мэр.

Также в сети начали публиковать видео с места пожара.

Также 9 августа сообщалось, что в Курчатове возле Курской АЭС произошел масштабный пожар. Сообщается, что очаг находится на крыше многоэтажного жилого дома на Ленинградской. В июне Курчатов в РФ атаковал неизвестный самодельный беспилотный аппарат. Дрон предположительно упал в 100 метрах от местного отделения УФСБ, столкнувшись с елью.