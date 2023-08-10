В России начались веерные отключения электричества: чиновники винят во всем жару

Веерные отключения электроснабжения произошли в Дагестане. При этом власти республики не знают, когда ремонтники возобновят работу сетей.

Губернатор Дагестана Сергей Меликов объяснил причины веерных отключений электроснабжения в регионе. Чиновник отметил, что в республике ничего не обновлялось 30 лет, а ближайшие ремонтные работы проведут только в столице и только через год. О деталях выступления российского чиновника сообщило агентство "Интерфакс".

Меликов назвал официальную причину веерных отключений — это "жара в регионе", цитирует агентство слова губернатора. Также он заверил, что не имеет никакого значения, какие "объективные" причины такой ситуации и людям эти причины должны быть безразличны: "Многие дагестанские семьи остались без света, и какими бы объективными ни были причины, людям от этого не легче".

По словам чиновника, на решение проблемы бросили все имеющиеся силы — 56 единиц техники и 120 ремонтников. Кроме того, все службы переведены в усиленный режим работы. Однако этого не хватит, чтобы "уже завтра" вернуть электроснабжение дагестанцам.

Глава национальной республики в составе РФ подчеркнул, что регион 30 лет страдает "от низкого качества электроснабжения". Чтобы эту 30-летнюю проблему решить, нужно провести большой объем работ и потратить значительные средства, отметил чиновник.

Без света до сих пор сидит значительное количество дагестанцев, напомнил Меликов. И предложил "взглянуть правде в глаза": деньги на ремонт российское правительство сегодня не выделит. "Объемы работ и средств слишком велики, чтобы мы могли обещать достичь поставленной цели уже завтра. Но в ближайшие несколько лет мы эту проблему решим", — заявил он.

Похоже, что средств на ремонт энергетической инфраструктуры хватает только на столицу Махачкалу, следует из слов главы республики. Например, на 2024 году "запланированы определенные восстановительные мероприятия", а программа будет действовать до 2025 года.

Отметим, Дагестан — национальная республика на юге России, в которой проживает около 3 млн человек. Регион с севера примыкает к Чечне, с востока — к Каспийскому морю, на западе — Грузия, на юге — Азербайджан. На территории республики 6 крупных ГЭС и несколько меньших, а также крупнейшая солнечная электростанция в России (согласно данным 2013 года). Потенциальная мощность гидроэлектростанций — 55 млрд кВт*ч в год.

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