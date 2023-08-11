Отпуск превратился в кошмар: масштабный пожар охватил Гавайи, много жертв (видео, фото)

В результате пожара около 1000 зданий были повреждены или разрушены, а людям пришлось спасаться от огня, плавая в Тихом океане. Власти уверены, что количество жертв будет только расти.

Лесные пожары на острове Мауи унесли жизни по меньшей мере 53 человек и превратили курортный городок Лахайна в тлеющие руины, на восстановление которых понадобятся многие годы и миллиарды долларов, сообщили гавайские чиновники 10 августа. Об этом пишет Reuters.

По оценкам местных властей, в результате пожара около 1000 зданий были повреждены или разрушены и разместить в безопасном месте необходимо тысячи людей.

Стремительный огонь распространился по острову Мауи после того, как 9 августа вспыхнули по крайней мере три крупных пожара, которые отрезали западную часть острова. Некоторые люди спасались от пламени, прыгнув в Тихий океан.

В результате пожара выгорели целые кварталы Фото REUTERS

Тысячи туристов пытались покинуть Мауи, многие из них расположились в аэропорту в ожидании рейсов. Большое количество людей получили ожоги, травмы и надышались дымом. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Это был отпуск, который превратился в кошмар. Я слышал взрывы повсюду, я слышал крики, а некоторые люди не успели. Мне так грустно. Мы плавали около четырех часов", — сказал один из туристов, описывая, как они спасались в океане и держались за куски дерева.

Люди спасались в океане Фото REUTERS

Число погибших в результате пожара достигло 53. Пожар в Лахайне удалось локализовать на 80%, поскольку пожарные охраняли периметр дикой местности, которая горела.

Пожар в Пулехе, примерно в 20 милях (30 км) к востоку от Лахайны, удалось локализовать на 70%.

Так сейчас выглядят населенные пункты на острове Фото REUTERS Фото: фото REUTERS

Пожар в Лахайне превратил в пепел целые кварталы на западной стороне острова. Город является одной из главных достопримечательностей Мауи и каждый год привлекает 2 миллиона туристов, или около 80% посетителей острова.

Пожары стали худшей катастрофой, постигшей Гавайи с 1960 года, через год после того, как они стали штатом США, когда цунами убило 61 человека.

Губернатор штата Джош Грин отметил в разговоре с журналистами, что количество людей, погибших в результате лесных пожаров на Гавайях, будет расти.

"В 1960 году у нас погиб 61 человек, когда через остров прошла большая волна. В этот раз очень вероятно, что общее количество погибших значительно превысит это число, я боюсь", — сказал он.

По словам официальных лиц, причина лесных пожаров на острове Мауи еще не установлена, но Национальная метеорологическая служба заявила, что их вызвали сухая растительность, сильный ветер и низкая влажность.

Напомним, что 10 августа в Московской области РФ произошло масштабное возгорание. В городе Одинцово загорелся склад на улице Зеленой. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в городе Георгиевск Ставропольского края РФ произошел пожар в воинской части. Огонь охватил вещевой склад площадью 300 квадратных метров.