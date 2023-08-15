Взрыв на заправке в Махачкале: число жертв выросло до 27, под завалами ищут людей (видео)

В МЧС России заявили, что для ликвидации последствий взрыва пришлось привлечь более 70 спасателей. Как минимум 102 человека получили различные ранения и травмы в результате взрыва на АЗС.

В результате взрыва на заправке в российском Махачкале погибли 27 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России в Telegram.

Кроме того, как сообщается, ранения получили 102 человека. Для ликвидации последствий взрыва пришлось привлечь более 70 сотрудников МЧС.

"Более 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале. Работает кинологический расчет. Для содействия муниципалитету в оценке ущерба направлена группа специалистов МЧС России и местных спасателей", — сказано в сообщении.

Кроме того, пользователи также опубликовали в сети видео с моментом взрыва здания АЗС в Махачкале.

Взрыв в Махачкале: что известно

Вечером 14 августа в России на окраине столицы Дагестана Махачкале произошел взрыв на АЗС. В результате взрыва погибли люди и начался пожар, который перекинулся на автомобили и окружающие здания.

Губернатор Дагестана Сергей Мелихов подтвердил, что взрыв произошел на автозаправке на въезде в Махачкалу. Согласно предварительным данным, погибло пять человек. Предварительная причина — взрыв газового баллона.

Свидетели рассказали, что сначала взорвалось помещение автосервиса, расположенного неподалеку от ТЦ "Глобус". После этого огонь перекинулся на АЗС.

Также напомним, что 11 августа в Одинцово, Подмосковье, загорелся склад. По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Местные жители сообщили о едком запахе жженой резины и взрывах в районе возгорания.