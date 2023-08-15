В РФ хотят снять м/ф "Копейка", аналог "Тачек", и пригласить Путина с Шойгу озвучивать роли

Главными персонажами мультфильма станут автомобили российского производства, а Владимира Путина и Сергея Шойгу хотят пригласить для озвучивания ролей "лимузина президента" и авто "Тигр".

Кинокомпания "Гром" на питчинге Фонда кино представила российский аналог мультика "Тачки", ленту под названием "Копейка". Об этом сообщает медиа"Бюллетень Кинопрокатчика".

"Сюжет рассказывает о приключениях друзей-машин, которым придется преодолеть трудности и противостоять злым силам. Действие картины будет развиваться не только в России, но еще в Китае, Индии и арабских странах", — рассказали авторы проекта.

Фото: Российская газета

Отмечается, что персонажи будут меняться в зависимости от локации, где они находятся. В кинокомпании заявили, что договоренности о сотрудничестве есть уже почти со всеми российскими автомобильными брендами. Так, среди персонажей появились Запик ("Запорожец"), Копейка ("ВАЗ-2101"), Веста ("Лада-Веста") и другие.

Авторы проекта заявили, что хотели бы привлечь к небольшим ролям в мультфильме российских политиков. По их словам, многие уже дали свое согласие на участие, кроме "одного человека, с которым еще не разговаривали".

Фото: Российская газета

Судя по фото представленных авторами, предлагается, что президент России Владимир Путин озвучит "лимузин президента", министр обороны РФ Сергей Шойгу — ГАЗ-233001 "Тигр", а премьер-министр Михаил Мишустин — ГАЗ-14.

Фото: Российская газета

Напомним, что 29 июня во время обсуждения экологических проблем на форуме "Сильные идеи для нового времени", президент России Владимир Путин похвалил мусорную лягушку из детского российского мультсериала "Куми-Куми", которая выращивает полезные вещи из отходов.

Ранее, 24 мая, "Википедия" в РФ уволила директора Владимира Медейко за тайную подготовку российского аналога энциклопедии. В "Википедии" заявили, что любой может брать и использовать контент энциклопедии, но использовать для этого должность руководителя считают некорректным.