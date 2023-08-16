Бывший сотрудник ФБР признался, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску, — СМИ

По словам журналистов, агент ФБР Чарльз МакГонигал сказал, что в 2021-м году он работал на Дерипаску. Ему заплатили 17 тысяч долларов, чтобы он помог собрать компромат на другого неназванного олигарха-конкурента из РФ.

Бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки ФБР признал себя виновным в сговоре с российским олигархом Олегом Дерипаской. Об этом пишет издание Associated Press.

По словам журналистов, выступая перед федеральным судьей в Нью-Йорке, 55-летний Чарльз МакГонигал сказал, что в 2021-м году он работал на Дерипаску. Ему заплатили 17 тысяч долларов, чтобы он помог собрать компромат на другого неназванного олигарха-конкурента из РФ.

Издание напомнило, что Олег Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года в связи с оккупацией Россией Крыма.

Как заявила помощник прокурора Ребекка Делл, МакГонигал также пытался помочь Дерипаске выйти из санкционного списка. Кроме того, он также говорил с сообщниками об охоте за электронными файлами конкурента Дерипаски, которые раскрывают скрытые активы на сумму в 500 млн долларов. За это МакГонигал может получить от 650 000 до 3 миллионов долларов.

По словам журналистов, МакГонигал признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Суд назначил вынесение ему приговора на 14 декабря.

Издание отметило что МакГонигал был специальным агентом, возглавлявшим контрразведывательное управление ФБР в Нью-Йорке с 2016 по 2018 год. Он руководил расследованиями в отношении российских олигархов, включая Дерипаску. Окружной суд США по округу Колумбия позже подтвердил санкции против Дерипаски, обнаружив доказательства того, что он действовал как агент президента России Владимира Путина.

Кто такой Олег Дерипаска

Олег Владимирович Дерипаска — это российский миллиардер и предприниматель. В 2017 году Дерипаска получил гражданство Кипра. Однако в апреле 2022 года в связи с попаданием в санкционный список Евросоюза был лишен его. Является основателем компании "Базовый элемент", а также был председателем совета директоров компании "Русский алюминий", руководителем других российских компаний.

Напомним, что 9 августа американские СМИ сообщили, что в США застрелили сторонника Трампа. Мужчина угрожал американским политикам и правоохранителям убийством. Его ликвидировал агент ФБР при попытке вручить ордер об аресте и обыске.