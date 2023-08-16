"Бил по рукам и ногам: сын Кадырова мог избить в СИЗО россиянина, который сжег Коран

На этот скандал отреагировала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Она пообещала совместно с чеченским коллегой разобраться в ситуации.

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова мог избить в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который в Волгограде сжег Коран на фоне мечети. На это отреагировала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале 16 августа.

По ее словам, к ней пришло обращение от обвиняемого Никиты Журавеля. Он утверждает, что к ним в СИЗО в Грозном пришел с визитом сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров и избил его.

Татьяна Москалькова отметила, что уже отправила обращение своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву, чтобы тот немедленно разобрался с ситуацией.

"Обратилась к коллеге с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей", — говорится в сообщении.

Сын Кадырова мог избить в СИЗО россиянина, который сжег Коран Фото: Скриншот

Реакция омбудсмена Чеченской Республики поступила практически сразу, о чем он и рассказал местным СМИ. Он приехал в СИЗО, чтобы также пообщаться с жертвой по данному вопросу и выяснить больше подробностей.

Оказалось, что на встрече присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров, а после того как он покинул кабинет, Адам Кадыров его избил.

"Якобы бил по рукам и ногам. Я думаю, органы будут заниматься. В Чеченской Республике права людей, как мы знаем, чтят на высшем уровне. Поэтому никто не может быть подвержен истязаниям и избиению. И по каждому факту будет проведена конкретная проверка. Результаты будут по окончанию", — говорится в сообщении.

Комментариев от Рамзана Кадырова или его семьи на этот счет не было.

Напомним, 8 июля сообщалось, что Рамзан Кадыров посреди войны оставил пост главы Чечни из-за летнего отпуска. На время его отсутствия исполнять обязанности главы Республики будет глава Кабмина региона Муслим Хучиев.