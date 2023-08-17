Заслуженный спасатель РФ и президент Федерации по триатлону: что известно о дочерях Шойгу (фото)

Дочерям российского министра 44 и 32 года. Они имеют недвижимость в Подмосковье и элитное жилье в центре Москвы.

У министра обороны Россия Сергея Шойгу 2 дочери Юлия и Ксения. Обе они миллионерши и занимают не последние должности в России. Расследователи разведывательного сообщества OSINT обнародовали досье на дочерей Сергея Шойгу.

Юлия Кузовкова (Шойгу)

дата рождения: 04.05.1977 р.

ИНН: 770902920881.

паспорт: 45 97 001031 (7СБ636068 заграничный или номер военного).

номер водительского удостоверения: 50ЕХ047337.

телефон: +79037699427

https://t.me/+79037699427

6263896@mail.ru

040577@mail.ru

возможна регистрация: Россия, Московская область, Одинцовский район, с. Раздоры-2, д. 3

Муж — Кузовков Алексей Викторович (06.12.1975 г.р.) нотариус Московской городской нотариальной палаты. Вся профессиональная деятельность чиновника и зятя Сергея Шойгу связана с юриспруденцией.

Дети Юлии — Дарья Кузовкова и Кирилл Кузовков.

По данным антикоррупционной декларации Юлии Шойгу, ей принадлежит половина дома 256 кв м, другая половина принадлежит ее мужу.

Юлия Шойгу имеет звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации".

Ксения Шойгу

дата рождения: 10.01.1991 р.

ИНН: 503214183061

паспорт: 4611242523

телефон: +79255431429

электронная почта: shoygu.ksenia@gmail.com, info@kseniashoigu.ru

соцсети: телеграм-канал: @ksenia_shoigu, ВКонтакте: https://vk.com/id711027170, Инстаграм: https://www.instagram.com/ksenia_shoigu/

адрес проживания: Россия. Московская область, Одинцовский район, село Знаменское, д. 195.

Муж: фитнес-блогер Алексей Столяров. Якобы недавно Ксения Шойгу с ним разошлась, потому что он назвал сторонников войны против Украины "Z-быдлом".

Деятельность:

Президент "Федерации триатлона России";

управляющий партнер венчурного фонда Sistema SmartTech;

идеолог военно-исторического кластера "Остров Фортов".

В санкционных списках США, Японии и Украины.

Юлия Шойгу с мужем являются владельцами участка в 1488 квадратных метров и 266-метрового дома, это имущество расположено в подмосковном поселке Петрово-Дале и стоит примерно 50 млн рублей.

Сестра Юлии — Ксения — является владелицей лофта и двух пентхаусов в центре Москвы. Недвижимость расположена в ЖК Art Residence по адресу 3-я улица Ямского поля, 9, возле станции метро "Белорусская". Это закрытый жилой комплекс с внутренним двориком и подземной парковкой. Их стоимость — около 500 млн рублей. О наличии у Шойгу дорогой недвижимости стало известно благодаря сливу личных данных клиентов сервиса "Яндекс Еда".

Другие члены семьи Сергея Шойгу

Антипина Елена Александровна — сестра жены министра;

Шойгу Ирина Александровна — супруга министра;

Захаров Виктор Николаевич — муж сестры министра;

Захарова Ирина Кужугетовна — сестра министра;

Кузовков Алексей Викторович — зять министра (муж дочери Юлии).

Напомним, что в Министерстве обороны России была объявлена новая "приоритетная задача" Российской Федерации во время войны в Украине. Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, основной "гуманитарной задачей Вооруженных Сил России" сейчас является освобождение всех своих военнопленных.

Ранее сообщалось, что дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу не вызывает симпатии у некоторых российских экс-чиновников. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин называл ее "идиоткой", а главу Минобороны РФ — "козлом", поскольку тот ни разу не был на фронте.