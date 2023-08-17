Заслуженный спасатель РФ и президент Федерации по триатлону: что известно о дочерях Шойгу (фото)
Дочерям российского министра 44 и 32 года. Они имеют недвижимость в Подмосковье и элитное жилье в центре Москвы.
У министра обороны Россия Сергея Шойгу 2 дочери Юлия и Ксения. Обе они миллионерши и занимают не последние должности в России. Расследователи разведывательного сообщества OSINT обнародовали досье на дочерей Сергея Шойгу.
Юлия Кузовкова (Шойгу)
- дата рождения: 04.05.1977 р.
- ИНН: 770902920881.
- паспорт: 45 97 001031 (7СБ636068 заграничный или номер военного).
- номер водительского удостоверения: 50ЕХ047337.
- телефон: +79037699427
- https://t.me/+79037699427
- 6263896@mail.ru
- 040577@mail.ru
- возможна регистрация: Россия, Московская область, Одинцовский район, с. Раздоры-2, д. 3
Муж — Кузовков Алексей Викторович (06.12.1975 г.р.) нотариус Московской городской нотариальной палаты. Вся профессиональная деятельность чиновника и зятя Сергея Шойгу связана с юриспруденцией.
Дети Юлии — Дарья Кузовкова и Кирилл Кузовков.
По данным антикоррупционной декларации Юлии Шойгу, ей принадлежит половина дома 256 кв м, другая половина принадлежит ее мужу.
Юлия Шойгу имеет звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации".
Ксения Шойгу
- дата рождения: 10.01.1991 р.
- ИНН: 503214183061
- паспорт: 4611242523
- телефон: +79255431429
- электронная почта: shoygu.ksenia@gmail.com, info@kseniashoigu.ru
- соцсети: телеграм-канал: @ksenia_shoigu, ВКонтакте: https://vk.com/id711027170, Инстаграм: https://www.instagram.com/ksenia_shoigu/
- адрес проживания: Россия. Московская область, Одинцовский район, село Знаменское, д. 195.
Муж: фитнес-блогер Алексей Столяров. Якобы недавно Ксения Шойгу с ним разошлась, потому что он назвал сторонников войны против Украины "Z-быдлом".
Деятельность:
- Президент "Федерации триатлона России";
- управляющий партнер венчурного фонда Sistema SmartTech;
- идеолог военно-исторического кластера "Остров Фортов".
В санкционных списках США, Японии и Украины.
Юлия Шойгу с мужем являются владельцами участка в 1488 квадратных метров и 266-метрового дома, это имущество расположено в подмосковном поселке Петрово-Дале и стоит примерно 50 млн рублей.
Сестра Юлии — Ксения — является владелицей лофта и двух пентхаусов в центре Москвы. Недвижимость расположена в ЖК Art Residence по адресу 3-я улица Ямского поля, 9, возле станции метро "Белорусская". Это закрытый жилой комплекс с внутренним двориком и подземной парковкой. Их стоимость — около 500 млн рублей. О наличии у Шойгу дорогой недвижимости стало известно благодаря сливу личных данных клиентов сервиса "Яндекс Еда".
Другие члены семьи Сергея Шойгу
- Антипина Елена Александровна — сестра жены министра;
- Шойгу Ирина Александровна — супруга министра;
- Захаров Виктор Николаевич — муж сестры министра;
- Захарова Ирина Кужугетовна — сестра министра;
- Кузовков Алексей Викторович — зять министра (муж дочери Юлии).
Напомним, что в Министерстве обороны России была объявлена новая "приоритетная задача" Российской Федерации во время войны в Украине. Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, основной "гуманитарной задачей Вооруженных Сил России" сейчас является освобождение всех своих военнопленных.
Ранее сообщалось, что дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу не вызывает симпатии у некоторых российских экс-чиновников. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин называл ее "идиоткой", а главу Минобороны РФ — "козлом", поскольку тот ни разу не был на фронте.