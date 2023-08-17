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Мир Российско-украинская война

Заслуженный спасатель РФ и президент Федерации по триатлону: что известно о дочерях Шойгу (фото)

Юлия Шевченко

Дочерям российского министра 44 и 32 года. Они имеют недвижимость в Подмосковье и элитное жилье в центре Москвы.

У министра обороны Россия Сергея Шойгу 2 дочери Юлия и Ксения. Обе они миллионерши и занимают не последние должности в России. Расследователи разведывательного сообщества OSINT обнародовали досье на дочерей Сергея Шойгу.

Юлия Кузовкова (Шойгу)

  • дата рождения: 04.05.1977 р.
  • ИНН: 770902920881.
  • паспорт: 45 97 001031 (7СБ636068 заграничный или номер военного).
  • номер водительского удостоверения: 50ЕХ047337.
  • телефон: +79037699427
  • https://t.me/+79037699427
  • 6263896@mail.ru
  • 040577@mail.ru
  • возможна регистрация: Россия, Московская область, Одинцовский район, с. Раздоры-2, д. 3

Муж — Кузовков Алексей Викторович (06.12.1975 г.р.) нотариус Московской городской нотариальной палаты. Вся профессиональная деятельность чиновника и зятя Сергея Шойгу связана с юриспруденцией.

Дети Юлии — Дарья Кузовкова и Кирилл Кузовков.

По данным антикоррупционной декларации Юлии Шойгу, ей принадлежит половина дома 256 кв м, другая половина принадлежит ее мужу.

Юлия Шойгу имеет звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации".

Ксения Шойгу

  • дата рождения: 10.01.1991 р.
  • ИНН: 503214183061
  • паспорт: 4611242523
  • телефон: +79255431429
  • электронная почта: shoygu.ksenia@gmail.com, info@kseniashoigu.ru
  • соцсети: телеграм-канал: @ksenia_shoigu, ВКонтакте: https://vk.com/id711027170, Инстаграм: https://www.instagram.com/ksenia_shoigu/
  • адрес проживания: Россия. Московская область, Одинцовский район, село Знаменское, д. 195.

Муж: фитнес-блогер Алексей Столяров. Якобы недавно Ксения Шойгу с ним разошлась, потому что он назвал сторонников войны против Украины "Z-быдлом".

Деятельность:

  • Президент "Федерации триатлона России";
  • управляющий партнер венчурного фонда Sistema SmartTech;
  • идеолог военно-исторического кластера "Остров Фортов".

В санкционных списках США, Японии и Украины.

Юлия Шойгу с мужем являются владельцами участка в 1488 квадратных метров и 266-метрового дома, это имущество расположено в подмосковном поселке Петрово-Дале и стоит примерно 50 млн рублей.

Сестра Юлии — Ксения — является владелицей лофта и двух пентхаусов в центре Москвы. Недвижимость расположена в ЖК Art Residence по адресу 3-я улица Ямского поля, 9, возле станции метро "Белорусская". Это закрытый жилой комплекс с внутренним двориком и подземной парковкой. Их стоимость — около 500 млн рублей. О наличии у Шойгу дорогой недвижимости стало известно благодаря сливу личных данных клиентов сервиса "Яндекс Еда".

Другие члены семьи Сергея Шойгу

  • Антипина Елена Александровна — сестра жены министра;
  • Шойгу Ирина Александровна — супруга министра;
  • Захаров Виктор Николаевич — муж сестры министра;
  • Захарова Ирина Кужугетовна — сестра министра;
  • Кузовков Алексей Викторович — зять министра (муж дочери Юлии).

Напомним, что в Министерстве обороны России была объявлена новая "приоритетная задача" Российской Федерации во время войны в Украине. Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, основной "гуманитарной задачей Вооруженных Сил России" сейчас является освобождение всех своих военнопленных.

Ранее сообщалось, что дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу не вызывает симпатии у некоторых российских экс-чиновников. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин называл ее "идиоткой", а главу Минобороны РФ — "козлом", поскольку тот ни разу не был на фронте.