Оставил в живых и хорошо: в окружении Кадырова отреагировали на избиение его сыном заключенного

"Правая рука" Кадырова оправдывает действия несовершеннолетнего Адама и уверяет, что все депутаты Госдумы РФ от Чечни поддерживают его действия по отношению к уроженцу Украины.

Соратник главаря Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов вступился за его сына Адама, который в СИЗО Грозного жестоко избил Никиту Журавля. Пост-поддержки он обнародовал в своем телеграм-канале.

Делимханов заявил, что все депутаты Госдумы РФ от Чечни и он лично поддерживают действия сына Кадырова.

"В сети распространяется информация о том, что мой дорогой племянник, внук первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Адам Рамзанович Кадыров избил обвиняемого Никиту Журавля, обвинения. Будучи достойным наследником первого президента ЧР, он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавля, Адам поступил очень гуманно, оставив его в живых. За такие действия люди заслуживают жесточайшего наказания", — написал он.

Он добавил, что сын Кадырова с детства "отличается чувством справедливости и является примером для сверстников".

В самом посте Делимханов большими буквами выделил членов семьи Кадырова и засыпал повторами их регалий.

Сам Кадыров тоже завуалировано пытался оправдать незаконные действия своего сына. Он опубликовал пост без прямых комментариев по ситуации в СИЗО Грозного и отметил безнаказанность тех, кто жжет Коран по всему миру.

"Полная безнаказанность участников и организаторов подобных диверсий наглядно демонстрирует мусульманам истинное отношение так называемых демократических государств к их правам. При этом они продолжают жить в этих странах, получают помощь, будучи униженными и оскорбленными", — написал он.

Следует отметить, что 19-летний Никита Журавель родом из Украины и был арестован за сожжение Корана в российском Волгограде.

Напомним, что на скандал с избиением сыном Кадырова, который избил задержанного, отреагировала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Она пообещала совместно с чеченским коллегой разобраться в ситуации.