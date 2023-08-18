"Должны быть готовы": Литва может полностью закрыть границу с Россией

Власти Литвы считают, что со стороны России есть вероятность угрозы для балтийского государства, поэтому уровень безопасности усилят, а контроль пограничниками будет более строгим.

Власти Литвы не исключают, что в случае появления определенных угроз безопасности государства состоится закрытие границы с Россией. Об этом в интервью LRT сообщила руководитель Министерства внутренних дел Агне Билотайте.

Она отметила, что была проведена встреча с председателем Госпогранслужбы. Обсуждались вопросы не только закрытия границы с Беларусью, но и с Российской Федерацией.

"Там могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы", — пояснила глава ведомства.

По ее мнению, Литва должна планировать свои действия, кто за чем должен следить, какие изменения на законодательном уровне нужны. Чиновники должны сделать выводы относительно угроз для государства. Руководитель не дала четкого ответа относительно вероятности автоматического закрытия границы с РФ в случае проведения таких действий в отношении Беларуси.

Агне Билотайте добавила, что реальных угроз пока нет. Литовские государственные институты и государство должны быть в высокой степени готовности и делать все для обеспечения безопасности людей, живущих в Литве.

"Определенные риски есть, что могут быть различные провокации", — рассказала литовская чиновница.

Закрытие КПП на границе Литвы и Беларуси

16 августа стало известно, что Литва закрывает КПП на границе с Беларусью. По данным медиа, соответствующее решение уже приняло правительство. По словам главы литовского МВД Агне Билотайте, страны Балтии и Польша готовятся полностью закрывать границы с Беларусью. После закрытия КПП "Шумскас" и "Тверячюс" и в дальнейшем будут функционировать еще четыре пропускных пункта на границе с Беларусью. Пограничников, служивших на закрытых участках, перенаправят в другие точки.

Напомним, 25 июля в LRT сообщили, Литва выделит 2 млрд евро на приобретение танков. Украине планируют создать легкую пехотную дивизию, в которой будет полноценный танковый батальон.