Под Москвой произошел масштабный пожар: к тушению привлекли авиацию (видео)

По данным росСМИ, в настоящее время к тушению возгорания привлечено более 80 человек и 25 единиц техники. Пожар распространился на 3 тысячи квадратных метров.

На территории Богородского округа Подмосковья в России произошло возгорание склада, на котором хранились лакокрасочные товары. Огонь распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает российское издание "РИА "Новости".

Сообщается о том, что тушение пожара осложнено из-за значительного количества легковоспламеняющихся материалов на складе и сложной структуры здания. Для борьбы с возгоранием было задействовано более 80 человек и 25 единиц специальной пожарной техники.

Также к тушению пожара уже привлекли вертолет Ка-32 МЧС России и еще один Ка-32 Московского авиационного центра.

Напомним, что Минобороны России 21 августа заявило об "очередной попытке киевского режима" атаковать БпЛА самолетного типа российскую столицу и похвасталось успешной работой ПВО. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что украинский беспилотник сбили неподалеку от ее дома.

Ранее сообщалось, что в России ищут способы защитить Москву от украинских БпЛА . В РФ признают, что российская столица будет подвергаться налетам дронов до конца войны.