"Рубль умер": неизвестные изменили географические названия в Москве на картах Open StreetMap (фото)

Наименование улиц и скверов были указаны с намеком на преступления российских войск в Украине. Более того, некоторые географические названия прямо указывают на катастрофические потери ВС РФ.

На картах картографического веб-проекта Open StreetMap 21 августа неизвестными были изменены географические названия в Москве. На 12 часов изменения на сервисе и в дальнейшем остаются актуальным.

Наименование улиц и скверов были указаны с намеком на преступления российских войск в Украине. Можно увидеть и отношение к ситуации в самой России, которая страдает от падения национальной валюты. Неизвестные обвинили в этом главу Кремля Владимира Путина. На карте появились такие надписи: "Путин бросил страну", "Рубль сдох", "Дохлых россиян более 250 тыс. на СВО", "Рашка сдыхает".

OSM позиционирует себя как "бесплатная географическая база данных". Информацию обновляют добровольцы. В OpenStreetMap при создании карты используется принцип Википедии. Каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения в карту.

Падение рубля в России в 2023 году

14 августа доллар на Московской бирже пересек отметку 101 рубль. Основная причина — нехватка валюты в стране. На внеплановом заседании Банк России повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Ни это решение, ни нефтедоллары не спасут рубль от обесценивания, говорят опрошенные Фокусом специалисты. Экономисты и в дальнейшем прогнозируют рублю дальнейшее падение.

Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран, рассказал, что за российский экспорт платили рублями, а теперь получается, что за пределами РФ накопилось много рублей, которые возвращают россиянам. Такое положение дел приводит к созданию дисбалансов на рынках доллар-рубль, евро-рубль. Хоть торговый баланс профицитный, валюты, оказывается, мало".

Напомним, 18 августа в результате взрыва беспилотника был поврежден павильон 8-го московского "Экспоцентра". Из-за угрозы ударов БПЛА в Москве впервые закрыли все аэропорты.