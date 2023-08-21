Украина запретит въезд гражданам Израиля, если депортации украинцев продолжатся, — СМИ

На угрозы посла Евгения Корнийчука в МИД Израиля ответили, что на погранпереходах ввели изменения, облегчающие въезд граждан Украины в Израиль.

Посол Украины в Израиле в минувшее воскресенье предупредил, что украинские границы будут закрыты перед праздником Рош ха-Шана и таким образом тысячи израильских ультра-ортадоксов не смогут совершить ежегодное паломничество в Умань. Об этом сообщает Haaretz.

Сообщение посла Евгения Корнийчука озаглавлено как "Недвусмысленное послание украинского государства Израилю". Дипломат объяснил, что если депортации украинцев из Израиля не прекратятся, въезд израильтян в Умань будет запрещен, а безвизовый режим, действующий между странами, остановлен.

В МИД Израиля ответили, что позиция "высокопоставленных руководителей правительства" Украины несколько отличается.

Заявление посла было сделано после ряда ограничений, которые израильское правительство установило для украинских беженцев, в частности прекращение медобслуживания украинцев в Израиле.

Корнийчук ссылался на заявление президента Владимира Зеленского, который выслушал доклад от различных госведомств о притеснении прав граждан Украины за рубежом.

По словам посла, немыслимо, что Украина прилагает усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с высоким риском для безопасности, тогда как израильское правительство жестоко обращается с гражданами Украины, которые приезжают в Израиль в рамках соглашения между странами.

В израильском МИДе ответили, что нет оснований для подобных угроз, так как Израиль демонстрирует приверженность Украине и украинскому народу и продолжает оказывать гуманитарную помощь.

Статистику, которую привел Корнийчук о том, что каждого десятого украинца якобы депортируют из израильских аэропортов, дипломаты Израиля назвали очень далекой от реальности и также сообщили, что с недавних пор на погранпереходах ввели изменения, облегчающие въезд граждан Украины в Израиль.

Напомним, что, 14 августа дипломат Евгений Корнийчук заявил, что из-за войны нет возможности обеспечить полную безопасность граждан Израиля, которые едут в Умань на Рош ха-Шана.

Также сообщалось, что 30 июня Нетаньяху ответил на обвинения посла Украины в "пророссийской позиции" Израиля. Он заявил, что слова о невыполнении обещаний относительно помощи Украине не соответствуют действительности.