За месторождения российской серебродобывающей компании соревнуются инвесторы из Китая, а также ряд компаний из РФ. Владельцы надеются, что смогут избавиться от "токсичного" имущества не за бесценок.

Глава российской компании Polymetal Виталий Несис заявил, что планирует ее продать новым владельцам, среди которых есть инвесторы из Китая. Причина продажи — попытка обойти наложенные США санкции и надежда не потерять бизнес в РФ. Об этом написало издание The Financial Times.

Виталий Несис рассказал, что российская компания АО "Полиметалл" — один из крупнейших в мире добытчик серебра и золота — в августе 2023 года перенесла свою деятельность в Казахстан. Однако на территории РФ у нее еще осталось 8 месторождений, которые дают 3/4 прибыли, говорится в сообщении. Между тем есть опасность, что из-за них Министерство финансов США может продлить ограничения, наложенные 19 мая 2023 года.

Чтобы избежать этого, месторождения планируют продать. Один из возможных покупателей крупнейшей серебродобывающей компании России — Китай, отметил руководитель. Он не назвал конкретных претендентов. При этом выразил две соображения. Во-первых, верит, что цена, на которую согласится покупатель, не будет "катастрофически низкой" и "Polymetal сможет получить существенную выгоду с продажи". Также есть надежда, что российские власти не национализируют компанию, как это было сделано с производителем пива Carlsberg и производителем молокопродуктов Danone.

Кроме Китая, есть и другие претенденты: называют компанию сенатора из Дагестана Сулеймана Керимова "Полюс", компании предпринимателя Владислава Свиблова УГМК, "Селигдар" или компании экс-партнера Романа Абрамовича — речь идет об Иване Кулакове, владельце "Сибнефти" и Highland Gold.

Указывается еще определенная особенность этих предложений: каждый претендент на месторождения Polymetal планирует купить какую-то часть собственности, которая его больше всего интересует, а не все сразу.

Отметим, Polymetal — компания, которая работает в Магаданской, Свердловской областях, в Хабаровском крае, в национальной республике Соха (Якутия), в автономном округе Чукотка, также имела филиал в Казахстане. Компания начала обогащаться в 2001 и 2004 гг., когда начала добычу в двух месторождениях — "Лунное" и "Дукат". В 2004 году она производила 60% всего российского серебра. Согласно отчету за 2019 год прибыль достигла 2,8 млрд долл. (сейчас отчеты с сайта убрали).

НАПК указывает, что на АО "ПОЛИМЕТАЛЛ" наложили санкции только США, тогда как Украина и другие партнеры по "антипутинской" коалиции этого не сделали. Не наложено никаких ограничений на компанию основателя "Полиметалл ИНТЕРНЕШНЛ ПЛС". На генерального директора Виталия Несиса наложила санкции только Украина.

Напоминаем, Китай, хоть и выступает как союзник России, официально отрицает, что продает ВС РФ компоненты для производства оружия. Представители КНР уверяют, что сообщения об этом распространяют "безответственные СМИ", тогда как они все делают для мира в Украине. В то же время СМИ утверждают, что страна-агрессор получила оптические прицелы, бронежилеты, шесть вертолетов и тысячу дронов.