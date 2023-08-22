"Осознаем угрозы": Польша создаст спецподразделение для защиты критической инфраструктуры

Расположатся бойцы в городе Дзивнув и будут охранять LNG-терминал и газопровод, отметил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Польскую молодежь призвали присоединяться к набору.

Польша начала создание специального подразделения "Формозы" — морского спецназа Вооруженных сил страны. Его бойцы будут ответственны за защиту критически важной инфраструктуры. Об этом заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает TVP Info 22 августа.

По его словам, разместят спецназ в городе Дзивнув в Западнопоморском воеводстве. Помимо другой инфраструктуры, в их задачи будет входить охрана LNG-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe.

"Мы осознаем угрозы, которые несет агрессивная политика России. Мы должны считаться с различными провокациями, и поэтому критически важные объекты инфраструктуры должны быть надежно защищены", — говорится в сообщении.

Это будет уже третье обособленное подразделение спецназа ВС Польши. Другие два базируются в городе Гдыня.

Отдельно польский министр отметил, что бойцы "Формозы" являются хорошо подготовленными спецназовцами, которые прошли специальную подготовку в Соединенных Штатах Америки с "морскими котиками".

"Это люди с опытом, которые участвовали в разного рода миссиях, тренировках по всему миру, люди, которые сосредоточены на том, чтобы иметь возможность защищать критически важную инфраструктуру", – продолжил он.

Польскую молодежь также призвали активнее вступать в ряды армии, хоть отбор в спецназ достаточно сложный. Мариуш Блащак считает, что это большая гордость и честь.

Напомним, 22 августа президент Польши Анджей Дуда высказался о присутствии ЧВК "Вагнер" в Беларуси. По его словам, охрана польско-белорусской границы является вопросом безопасности Европы и НАТО. Варшава будет реагировать с большой гибкостью в зависимости от того, какая ситуация будет складываться.