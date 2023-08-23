"Чмо болотное": депутат в РФ высказалась о политике Путина и была уволена, — СМИ

Сделана запись еще в начале августа после встречи с избирателями в Саратовской области. Юлия Трухманова уже отреагировала на "слив" частного разговора со своим оппонентом и намерена обратиться в суд. Из партии ее также исключили.

В Российской Федерации депутат от партии "Единая Россия" сделала несколько резких заявлений в адрес своего президента Владимира Путина. В результате запись этого разговора была опубликована на местных YouTube-каналах, о чем пишут росСМИ 22 августа.

Речь идет о Юлии Трухмановой, которая разговаривала со своим оппонентом Дмитрием Липенским. Они оба участвовали в выборной кампании в городской совет Маркса в Саратовской области.

Диалог произошел еще в начале августа и сам Дмитрий Липенский в комментарии журналистам подтвердил его подлинность. После встречи с избирателями он забыл выключить диктофон и записал интересный разговор.

Депутат "Единой России" высказалась о Путине: детали разговора

В ходе дискуссии политики обсуждали 90-е года и как в развитии страны на тот момент участвовал нынешний президент РФ Владимир Путин. Дмитрий Липенский отмечал, что тогда будущий глава государства был заместителем Анатолия Собчака, губернатора Санкт-Петербурга и тогда власть была в их руках.

Юлия Трухманова же считает, что Владимир Путин на тот момент ничего не решал.

"Он был никто и звать его никак. Он дипломат носил и кофе наливал. Никто. Чмо болотное. Он никтошка был. Не люди, не люди его поставили. Время его поставило. Путин к перестройке не имеет никакого отношения. Он щегол еще был. Да я тебя умоляю, там другие дядьки все решали. Путин, когда стал президентом, он даже не понимал куда он стал. Он не был политиком", — говорит депутат.

Депутат "Единой России" высказалась о Путине: реакция Трухмановой

Когда разговор появился в сети, Юлия Трухманова также подтвердила его подлинность, но при этом уточнила, что беседа велась в частном порядке. Свои слова она оправдала тем, что политика действующего президента сейчас единственно правильная и якобы она это пыталась донести своему оппоненту.

"Вырванные из контекста фразы никаким образом не относились к президенту. Полагаю, что звукозапись смонтирована. В связи с этим я намерена обратиться в судебные органы для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации", — сообщила политик.

Депутат "Единой России" высказалась о Путине: реакция партии

23 августа в пресс-службе саратовского областного отделения партии "Единая Россия" заявили о том, что Юлия Трухманова будет исключена. Связано это непосредственно с записью, которая была накануне опубликована в сети.

"В связи с возмутительными, абсурдными и откровенно глупыми высказываниями депутата Совета депутатов города Маркса Юлии Трухмановой о руководстве нашей страны принято решение о ее исключении из партии и фракции", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня сообщалось, что депутата Госдумы Константина Затулина могли лишить мандата за поддержку Украины. Российский политик несколько раз говорил об отсутствии результатов так называемой "специальной военной операции".