Конфуз на саммите БРИКС: охрана набросилась на подчиненного Си Цзиньпина (видео)

В сети появились кадры, на которых видно, что мужчина отстал от китайского лидера и попытался его догнать, однако его схватила охрана мероприятия.

Во время визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Южно-Африканскую Республику произошел конфуз. Соответствующее видео опубликовало агентство Asian News International 23 августа.

Инцидент произошел во время саммита БРИКС. На обнародованных кадрах видно, что за китайским лидером следовал человек. Журналисты и пользователи сети полагают, что это мог быть его помощник или телохранитель.

Судя по видео, мужчина отстал от начальника и попытался его догнать. Однако в момент, когда человек побежал, его схватила охрана мероприятия. После этого сотрудники службы безопасности быстро скрылись от камеры за дверями.

Напомним, 22 августа лидеры стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и ЮАР — съехались в Йоханнесбург (ЮАР) на саммит, в рамках которого будут рассмотрены вопросы о расширении блока. Президент РФ не приехал из-за ордера МУС на его арест.

В свою очередь Владимир Путин обратился к участникам Делового форума БРИКС по видеосвязи, однако голос российского лидера зачем-то был дублирован на русском языке.

По данным Bloomberg от 22 августа, в рамках ежегодного саммита БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР, председатель Китая Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин надеются найти утешение, сталкиваясь с собственными внутренними и внешними трудностями.