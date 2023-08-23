В Индии обрушился железнодорожный мост: есть погибшие (фото, видео)
По данным журналистов, причина обрушения моста пока не ясна. Железнодорожное управление штата начало расследование инцидента.
На северо-востоке Индии произошло разрушение железнодорожного моста. В результате погибли как минимум 17 человек, а также значительное количество считается пропавшими без вести после катастрофы. Об этом сообщает ВВС.
Событие произошло неподалеку от населенного пункта Сайранг в штате Мизорам. На момент обрушения части моста на стройке находилось примерно 40 рабочих.
Пока что причина обрушения моста остается неясной. Местное управление железных дорог начало проведение расследования данного инцидента.
"Пострадавшим оказывается вся возможная помощь", — говорится в заявлении офиса премьер-министра Нарендры Моди.
В источнике говорится, что правительство выплатит около 200 тыс. рупий ($2,400 — Ред.) ближайшим родственникам погибших.
Многие жители местной общины также активно участвуют в спасательных операциях.
Напомним, что 12 августа около 07:00 по направлению к Вене на автодороге между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен произошло смертельное ДТП с участием украинцев. Украинскому посольству передали информацию о трагедии с украинцами сразу, как было установлено гражданство жертв.