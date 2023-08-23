В Индии обрушился железнодорожный мост: есть погибшие (фото, видео)

По данным журналистов, причина обрушения моста пока не ясна. Железнодорожное управление штата начало расследование инцидента.

На северо-востоке Индии произошло разрушение железнодорожного моста. В результате погибли как минимум 17 человек, а также значительное количество считается пропавшими без вести после катастрофы. Об этом сообщает ВВС.

Событие произошло неподалеку от населенного пункта Сайранг в штате Мизорам. На момент обрушения части моста на стройке находилось примерно 40 рабочих.

Пока что причина обрушения моста остается неясной. Местное управление железных дорог начало проведение расследования данного инцидента.

В Индии обрушился железнодорожный мост

"Пострадавшим оказывается вся возможная помощь", — говорится в заявлении офиса премьер-министра Нарендры Моди.

В источнике говорится, что правительство выплатит около 200 тыс. рупий ($2,400 — Ред.) ближайшим родственникам погибших.

Многие жители местной общины также активно участвуют в спасательных операциях.

Напомним, что 12 августа около 07:00 по направлению к Вене на автодороге между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен произошло смертельное ДТП с участием украинцев. Украинскому посольству передали информацию о трагедии с украинцами сразу, как было установлено гражданство жертв.