Летела 10 минут: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии (карта)

Северная Корея попыталась ударить по Японии баллистической ракетой. Ракета преодолела более тысячи километров и промахнулась.

Правительство Японии сообщило о баллистической ракете, которую выпустили войска Северной Кореи. Граждане страны получили экстренное оповещение и должны были пройти в укрытие. Об этом говорится в заметке Twitter премьер-министра.

Сообщение о баллистической ракете было опубликовано в 22:04 (по киевскому времени) или в 03:54 24 августа (по часовому поясу Японии). Других уточнений относительно дальнейшей ситуации не появилось.

Между тем в Twitter агентства новостей Al Bawaba есть некоторые детали события. В частности, указано, что баллистическая ракета направлялась в сторону японского острова Окинава.

Отметим, расстояние от КНДР до Окинавы — около 1300 км. Баллистическая ракета может его преодолеть в течение около 10 минут (если ориентироваться на скорость российской ракеты "Искандер" 2100 м/с или 7560 км/ч).

Расстояние от КНДР до Окинавы (Япония) — Google maps Фото: Google Maps

Также агентство опубликовало кадры, которые транслировались японским телеканалом. Во время трансляции показывали ночное небо над Окинавой, ожидая возможного появления баллистической ракеты из Северной Кореи.

Через несколько минут появилось сообщение, что ракета пролетела мимо Окинавы.

Северная Корея — Япония: история конфликта

Отметим, КНДР — государство на севере Корейского полуострова, где господствующая идеология называется "чучхе". "Чучхе" насаждается, начиная с 50-ых гг. прошлого века, и основывается на идеях Карла Маркса и Владимира Ленина. С 1910 по 1945 гг. Корея была аннексирована Японией, и КНДР, получив соответствующие технологии, время от времени стреляют баллистическими ракетами в направлении бывшей империи. Сейчас страной руководит Ким Чен Ын, который возглавил ее после смерти отца и является одновременно и главой партии, и главой армии, и главой правительства.

Между тем Россия именно к Северной Корее обратилась тогда, когда в ВС РФ стало не хватать артиллерийских снарядов. Именно поэтому министр обороны РФ Сергей Шойгу в июле 2023 года посетил КНДР - чтобы получить снаряды советских калибров, которые нужны российским войскам.

В то же время эксперты утверждают, что вопреки санкциям, РФ все еще способна производить собственные ракеты. В частности, изучение обломков ракеты, которая упала в Сумской области, свидетельствуют, что она выпущена недавно и содержит западные компоненты.

Напоминаем, 23 августа состоялось заседание стран БРИКС в Южной Африке. В заседании не смог принять участие президент России Владимир Путин — ему грозил арест из-за ордера, выданного Международным уголовным судом. Поэтому вместо Путина в Африку прилетел министр иностранных дел Сергей Лавров — пытался усилить влияние РФ на членов БРИКС. Глава Кремля обратился к собравшимся дистанционно: впрочем, присутствующие почему-то не узнали его голос.